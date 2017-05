L'illumination du pont Jacques-Cartier reflète l'énergie vibrante de Montréal grâce à un éclairage architectural dynamique de Philips Éclairage







L'éclairage architectural dynamique utilise un système de lumières DEL de Philips Color Kinetic pour commémorer des jalons marquants de l'histoire canadienne

Plus de 2 200 lumières DEL intelligentes à variation de couleur iColor Accent MX Powercore Philips sont utilisées pour illuminer ce pont emblématique

MARKHAM, ON, le 19 mai 2017 /CNW/ - Philips Éclairage (symbole LIGHT sur Euronext Amsterdam), un chef de file mondial en éclairage, a annoncé aujourd'hui que ses lumières DEL iColor Accent MX Powercore Philips ont été utilisées pour l'éclairage dynamique interactif sur l'extérieur de la structure architecturale de l'emblématique pont Jacques-Cartier de Montréal. L'illumination du pont a été dévoilée lors d'une grande célébration d'ouverture plus tôt cette semaine afin de célébrer le 375e anniversaire de Montréal et le 150e du Canada.

Le pont Jacques-Cartier, qui s'étend sur 2,5 kilomètres, a été construit il y a près de 90 ans et est un emblème phare à Montréal. Cette nouvelle installation lumineuse permettra à la ville de présenter des effets dynamiques impressionnants et de créer une expérience visuelle vibrante pour la communauté locale et les visiteurs.

« Avec cette installation d'éclairage, l'emblématique pont Jacques-Cartier brille maintenant de lumières DEL éconergétiques de haute qualité, qui peuvent être programmées pour créer des effets visuels spectaculaires afin que la ville de Montréal puisse continuer à créer des expériences qui souligneront les événements et moments importants. C'est un excellent exemple qui illustre bien comment la technologie et la lumière numérique peuvent transformer radicalement les espaces publics et stimuler le tourisme et les bénéfices économiques, » a déclaré Michael Gentile, président et directeur général de Philips Éclairage Canada.

L'installation inclut plus de 2 200 lumières programmables Philips Color Kinetics iColor Accent MX Powercore. Ces luminaires DEL sont idéals pour créer de longs rubans de couleur et des effets à variation chromatique. Une résolution variable offre la précision nécessaire pour présenter des vidéos, des graphiques et des effets complexes à grande échelle dans une multitude d'environnements architecturaux, commerciaux et du divertissement.

L'élaboration de cette mise en lumière a été réalisée par Moment Factory de Montréal, qui a piloté le projet de pair avec six autres studios multimédias et d'éclairage, comme principale force créatrice derrière ce projet, notamment : Ambiances Design Productions, ATOMIC3, Éclairage Public/Ombrages, Lucion Média, Réalisations et UDO Design.

À propos de Philips Lighting :

Philips Lighting (Symbole Euronext Amsterdam : LIGHT), un leader mondial des produits, systèmes et services d'éclairage, propose des innovations qui apportent une valeur ajoutée, enrichissent l'expérience utilisateur et contribuent à améliorer le quotidien. Nous nous adressons aux marchés professionnels et grand public et montrons la voie au secteur en tirant parti de l'Internet des objets pour métamorphoser les maisons, les bâtiments et les espaces urbains. En 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 milliards EUR avec quelque 34 000 employés répartis dans plus de 70 pays. Pour consulter les actualités de Philips Lighting, veuillez vous rendre sur : http://www.newsroom.lighting.philips.com et sur Twitter par @Lighting Press.

SOURCE Philips Lighting Canada

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 12:00 et diffusé par :