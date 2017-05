Recherche pour l'adoption de pratiques et de technologies propres à la ferme







WATERLOO, ON, le 19 mai 2017 /CNW/ - Les agriculteurs savent qu'il est important de préserver la santé des terres, de l'eau et de l'air afin de maintenir leurs activités agricoles d'une génération de famille agricole à l'autre. Ils savent aussi qu'un environnement sain et une économie forte vont de pair.

L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, a annoncé aujourd'hui un investissement de 1,9 million de dollars octroyé à l'Université de Waterloo pour étudier les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées aux activités agricoles et les avantages possibles des pratiques d'utilisation des terres de substitution et des pratiques de gestion bénéfiques.

Le projet est l'un des 20 projets de recherche bénéficiant d'un financement de 27 millions de dollars, dans le cadre du Programme de lutte contre les gaz à effet de serre en agriculture (PLGESA), en partenariat avec des universités et des groupes de conservation du Canada. Le Programme soutient la recherche sur les pratiques et les technologies d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être adoptées à la ferme.

Les faits en bref

Le PLGESA porte sur quatre domaines de recherche prioritaires : systèmes d'élevage, systèmes de culture, efficacité de l'utilisation de l'eau en agriculture et agroforesterie.

Le nouvel investissement effectué dans le cadre du PLGESA continuera de soutenir les travaux de l'Alliance mondiale de recherche sur les gaz à effet de serre en agriculture, qui réunit 47 pays en vue de trouver des façons de cultiver plus d'aliments sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

Citations

« Les agriculteurs canadiens pratiquent une excellente gérance des terres et de l'environnement. Ces nouveaux investissements s'inscrivent dans l'engagement pris par le gouvernement de lutter contre les changements climatiques et de faire en sorte que nos agriculteurs deviennent des chefs de file mondiaux dans le développement et l'utilisation de technologies et de processus propres et durables. »

- Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La science et l'innovation seront les meilleurs alliés de l'industrie agricole pour relever les défis découlant des changements climatiques. Les changements climatiques et la durabilité sont de grandes priorités du gouvernement, et nous sommes déterminés à aider les agriculteurs à adopter des pratiques durables qui permettront de renforcer les entreprises agricoles et de protéger la planète. »

- Bardish Chagger, Leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme

« Les chercheurs de l'Université de Waterloo se penchent sur certains des enjeux mondiaux les plus urgents. L'aide offerte pour que nos aliments soient produits de façon respectueuse de l'environnement aura une incidence positive aux échelles locale, nationale et mondiale, et nous en remercions le gouvernement du Canada. »

- Feridun Hamdullahpur, président et vice-chancelier, Université de Waterloo

Autres liens

CONTEXTE

Les vingt nouveaux projets de recherche financés par le PLGESA se déroulent d'un bout à l'autre du pays, de l'Université de la Colombie-Britannique aux travaux de recherche concertée menés par des groupes de conservation au Nouveau-Brunswick et à l'Île?du?Prince?Édouard. Ils vont de l'étude des émissions de GES provenant des cultures de bleuet, de pomme de terre et de fourrage en Colombie-Britannique à la plantation de saules dans des zones irriguées par des rivières dans la région de l'Atlantique comme moyen de séquestrer le carbone.

Le projet de recherche dirigé par l'Université de Waterloo portera sur les contributions aux émissions de gaz à effet de serre des systèmes d'élevage, des systèmes de culture et de l'agroforesterie ainsi que sur l'efficacité de l'utilisation de l'eau en agriculture. De plus, il visera à concilier la gestion de l'eau en milieu agricole, les flux d'éléments nutritifs et les émissions de gaz à effet de serre.

