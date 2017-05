Restez en sécurité pendant cette longue fin de semaine







Les eaux du printemps ont un débit rapide

TORONTO, le 19 mai 2017 /CNW/ - Ontario Power Generation (OPG) appelle les gens à faire preuve de prudence aux abords des cours d'eau durant la fin de semaine de la fête de la Reine.

« De nombreuses régions de la province ont connu un printemps particulièrement pluvieux, et les niveaux des eaux de nombre de lacs et rivières sont plus élevés que la normale », a déclaré Mike Martelli, président, Production d'énergie renouvelable et marketing d'énergie. « C'est le début non officiel de l'été, et les gens voudront aller naviguer sur l'eau; toutefois, les barrages et les centrales d'OPG ne sont pas des lieux où pratiquer la pêche, la randonnée ou les sports récréatifs. »

Les propriétés et les installations d'OPG sont clairement signalées par des panneaux d'avertissement. Des barrières sont également en place afin d'en empêcher l'accès.

De plus, à titre de mesure de sécurité supplémentaire, OPG diffusera sa campagne publique de sensibilisation à la radio, sur les médias sociaux et sur des supports imprimés afin de rappeler aux Ontariens de rester plus loin, c'est plus sûr pendant toutes les longues fins de semaine cet été.

Pour en apprendre davantage sur la sécurité aux abords des cours d'eau, consultez le site opg.com/watersafety.

OPG produit pour l'Ontario de l'énergie sûre, propre et fiable, et ce, à faible coût. Cette énergie est exempte à plus de 99 % de gaz à effet de serre et de polluants contribuant au smog. Le prix de l'énergie que nous produisons est 40 % moins élevé que celui des autres producteurs, ce qui réduit la facture du consommateur.

SOURCE Ontario Power Generation Inc.

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 11:46 et diffusé par :