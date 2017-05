Le Guide de cohabitation permet de déménager sans s'endetter







MALARTIC, QC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Une nouvelle étude réalisée par M. Richard LaHaye, évaluateur agréé et courtier immobilier agréé, confirme que les citoyens du quartier sud de Malartic adhérant au Guide de cohabitation peuvent, s'ils le souhaitent, acquérir une résidence comparable ailleurs dans la MRC de La Vallée-de-l'Or sans s'endetter.

Cette étude répond à des questionnements soulevés en novembre dernier sur la possibilité pour les citoyens de ce secteur, situé à proximité de la mine, de trouver une résidence comparable. Afin d'établir la notion de comparabilité, M. LaHaye a utilisé plusieurs critères, dont :

le prix d'acquisition par Mine Canadian Malartic;

le nombre de pièces, chambres et superficie habitable;

l'année de construction;

les finitions intérieures similaires et accessoires (garage, piscine, foyer); et

la proximité des services.

M. LaHaye conclut donc dans son étude qu'un « ...propriétaire vendant sa résidence de la zone sud de Malartic entre le 1er juillet 2016 et le 30 mars 2017 pouvait, s'il le souhaitait, procéder à l'acquisition d'une propriété comparable sur le marché régional ».1

Du même souffle, l'étude valide l'approche préconisée dans le Guide de cohabitation. La version intégrale de cette dernière est disponible dans l'onglet « Études » du lien suivant : http://communaute.canadianmalartic.com/fr/co-construction-documents/

À propos du Guide de cohabitation

Le Guide de cohabitation permet aux résidents du quartier sud, situé près de la mine, qui ne seraient plus en mesure de cohabiter de vendre leur propriété à la valeur marchande. Un remboursement des frais de déménagement jusqu'à concurrence de 10 000$ et un service d'accompagnement sont également offerts. Tout propriétaire ou locataire peut se renseigner sur le processus, sans obligation, et y adhérer au moment qui lui convient d'ici le 31 août 2020.

1 Étude de comparabilité des propriétés acquises par la Mine Canadian Malartic, Avril 2017, p. 2.

