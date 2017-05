Parcs Canada lance sa nouvelle application mobile pour la saison touristique 2017







L'application de Parcs Canada aide les visiteurs à vivre d'incroyables expériences pendant Canada 150

OTTAWA, le 19 mai 2017 /CNW/ - Pour permettre aux visiteurs de se familiariser de façon nouvelle et novatrice avec les trésors naturels et culturels du Canada, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle application mobile de Parcs Canada.

La NOUVELLE appli Parcs Canada fournit aux visiteurs les informations et les ressources nécessaires pour planifier leur visite et découvrir des endroits magnifiques, notamment des trésors cachés et d'autres expériences exceptionnelles et mémorables dans les parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation.

Les visiteurs peuvent partager leur expérience sur les médias sociaux et utiliser des filtres pour photos Parcs Canada activés géographiquement par GPS lorsqu'ils arrivent dans une des nombreuses destinations de Parcs Canada. L'appli comprend aussi de l'information détaillée sur les sites de Parcs Canada, des conseils sur la façon de se préparer pour une visite et des cartes interactives. Les visiteurs peuvent même découvrir des centaines d'événements qui sont planifiés en 2017 partout au pays.

Pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération, le gouvernement est très heureux d'offrir l'entrée gratuite à tous les endroits de Parcs Canada en 2017. Cette NOUVELLE appli est une des façons dont Parcs Canada offre des occasions exceptionnelles aux visiteurs de créer des liens avec les destinations emblématiques du Canada cette année et dans les années à venir.

Téléchargez l'appli gratuitement aujourd'hui sur l'App Store ou Google Play Store.

L'application mobile Parcs Canada est disponible pour les appareils Android (version 4.4 et ultérieures) et iOS (version iOS 9.0 et ultérieures), y compris du support pour les appareils iPhone 4.

Citation

« Les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation représentent ce que le Canada a de mieux à offrir. Alors que nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération, Parcs Canada lance de nouveaux programmes et services novateurs pour permettre aux Canadiens et Canadiennes, y compris les jeunes et les nouveaux arrivants, de vivre des expériences de plein air et d'en apprendre davantage au sujet de leur patrimoine. La nouvelle appli Parcs Canada offre aux visiteurs de nouvelles façons amusantes de se familiariser avec les endroits précieux du Canada, leur permet de planifier leur voyage dans les sites de Parcs Canada et de partager leurs expériences sur les médias sociaux. L'équipe de Parcs Canada attend avec impatience d'accueillir les Canadiens et Canadiennes et les visiteurs du monde entier pour célébrer Canada 150. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 11:17 et diffusé par :