Investissement de 997?907 $ dans l'infrastructure du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pour favoriser les activités de recherche et l'innovation







ROUYN-NORANDA, QC, le 19 mai 2017 /CNW/ - La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé aujourd'hui un investissement historique visant à assurer aux jeunes Québécois une formation postsecondaire de qualité qui leur permettra de réaliser leurs ambitions.

Le gouvernement du Canada investira 407?670 $ dans l'infrastructure du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Ces fonds permettront à l'établissement de dispenser la formation requise pour que ses étudiants occupent les emplois bien rémunérés actuels et futurs de la classe moyenne.

Les fonds fédéraux sont octroyés par l'entremise du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, qui vise à permettre aux campus canadiens d'améliorer et de moderniser leurs installations de recherche et d'en rehausser la viabilité environnementale.

Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue utilisera ces fonds pour le déménagement du département de technologie minérale dans le but d'augmenter la superficie des laboratoires et d'améliorer les infrastructures de recherche des installations du Centre technologique des résidus industriels, un centre collégial de transfert de technologie.

Au total, 997?907 $ seront investis dans ces projets :

le gouvernement du Canada fournira 407?670 $;

fournira 407?670 $; le Cégep et d'autres partenaires fourniront 590?237 $.

Au total, près de 1,1 milliard de dollars sera ainsi investi dans les universités et collèges du Québec par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, les établissements d'enseignement supérieur et des donateurs ou organismes privés.

Grâce à ces investissements au Québec, les étudiants, professeurs et chercheurs auront accès à des installations ultramodernes pour effectuer des travaux de recherche parmi les plus avancés au pays. Ils disposeront de locaux bien adaptés à leurs besoins d'apprentissage continu et de perfectionnement. Ils travailleront en étroite collaboration avec leurs partenaires afin de traduire leurs découvertes en produits et en services concrets. Ce faisant, ils se prépareront à occuper des emplois bien rémunérés à valeur ajoutée et à créer ceux de demain. Leurs travaux et leurs découvertes favoriseront l'émergence de la nouvelle génération d'innovateurs.

Citations

« Cet investissement historique du gouvernement du Canada est un jalon de plus pour concrétiser la vision du gouvernement qui est de faire du Canada un pôle mondial de l'innovation. Nous voulons faire du Canada un chef de file en ce qui a trait à la transformation des idées en solutions, des sciences en technologies, des compétences en emplois pour la classe moyenne, et des jeunes entreprises en succès internationaux. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Investir temps et argent pour la réussite de nos étudiants, c'est ce que notre gouvernement continuera à faire. Notre volonté est claire : tout mettre en oeuvre afin de permettre à nos étudiants et à nos professeurs de réaliser les plus grandes choses. Des sommes importantes comme celles annoncées aujourd'hui sont consacrées au développement de nos établissements d'enseignement supérieur, contribuant ainsi à ce que les générations futures disposent d'infrastructures de pointe dans toutes les régions du Québec. »

-- La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier

« Cet investissement dans l'infrastructure permettra au Centre technologique des résidus industriels de maintenir sa position de leader dans le traitement des résidus miniers et contribuera également au développement de la filière des métaux stratégiques. De plus, pour nos étudiants et étudiantes du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et futurs techniciens miniers, l'accès à ces installations représente un apport important dans le cadre de leur formation technique, tant en matière de qualité que d'arrimage à la réalité du milieu. »

-- Le directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais

Les faits en bref

Le premier ministre du Canada , le très honorable Justin Trudeau , et le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains , ont récemment annoncé que le gouvernement fédéral fournirait plus de 385 millions de dollars pour l'infrastructure de recherche des établissements d'enseignement au Québec.

, le très honorable , et le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable , ont récemment annoncé que le gouvernement fédéral fournirait plus de 385 millions de dollars pour l'infrastructure de recherche des établissements d'enseignement au Québec. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard , et la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, ont récemment annoncé que le gouvernement du Québec investirait plus de 345 millions de dollars dans l'infrastructure de recherche des établissements d'enseignement postsecondaire au Québec.

, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, ont récemment annoncé que le gouvernement du Québec investirait plus de 345 millions de dollars dans l'infrastructure de recherche des établissements d'enseignement postsecondaire au Québec. Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a obtenu un financement fédéral de 407?670 $ au titre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires.

Les investissements ciblés et à court terme faits dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires stimuleront l'activité économique au pays et permettront aux universités et aux collèges de former des travailleurs hautement qualifiés, d'être des incubateurs de découvertes, et de collaborer à des projets innovateurs qui aideront les entreprises canadiennes à demeurer concurrentielles et à prendre de l'expansion sur les marchés internationaux.

Le Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires appuie les objectifs du gouvernement du Canada dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure verte et durable.

dans le dossier des changements climatiques en favorisant des projets d'infrastructure verte et durable. Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à nous assurer que le pays est concurrentiel sur le plan de la recherche, de la commercialisation de nouveaux produits et services, de l'accélération de la croissance commerciale et de la capacité d'aider les entrepreneurs à passer avec brio de la phase du démarrage au succès international.

Liens connexes

