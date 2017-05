Douze jours de célébrations pour l'anniversaire de notre pays







Le gouvernement du Canada invite les communautés à prendre part aux festivités qui se dérouleront aux quatre coins du pays!

OTTAWA, le 19 mai 2017 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a invité aujourd'hui les Canadiens de partout au pays à participer en grand nombre aux célébrations majeures qui auront lieu dans le cadre de Canada 150.

La période qui précèdera la fête du Canada sera particulièrement passionnante cette année. En effet, les Canadiens pourront prendre part à 12 jours de festivités qui se dérouleront du 21 juin au 2 juillet. Les célébrations, qui se tiendront dans l'ensemble du pays, souligneront de façon spectaculaire la Journée nationale des Autochtones; la Saint-Jean-Baptiste : fête nationale du Québec et de la Francophonie canadienne; la Journée canadienne du multiculturalisme; et la fête du Canada. Plus de 1 500 activités et activités se dérouleront partout au pays et 36 célébrations majeures seront offertes dans 19 centres urbains, permettant ainsi aux communautés d'être au coeur des célébrations de Canada 150.

Au cours de cette période de réjouissances, les Canadiens sont conviés à des festivités mémorables et à des spectacles à grand déploiement qui feront notamment valoir le talent de nos artistes canadiens. Le gouvernement du Canada soulignera aussi de façon grandiose la fête du Canada dans la région de la capitale du Canada, dans le cadre de laquelle des festivités s'étaleront sur trois jours (le vendredi 30 juin, en soirée, ainsi que les samedi 1er et dimanche 2 juillet). Par ailleurs, la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) présentera des cérémonies de réaffirmation de citoyenneté, qui auront lieu le 1er juillet dans 18 villes au pays, pour offrir aux Canadiens la chance d'exprimer à nouveau leur engagement envers leur pays.

Les 12 jours de festivités entourant la fête du Canada susciteront la fierté et l'enthousiasme des Canadiens de toutes les origines. Cette période stimulante sera aussi l'occasion de souligner le caractère unique, diversifié et dynamique des communautés qui forgent l'identité de notre pays. La ministre Joly a aussi encouragé les Canadiens à ne pas manquer les activités prévues tout au long de cette année exceptionnelle, et ce, d'un bout à l'autre du pays.

Citations

« Canada 150 représente une occasion unique de rassembler les communautés pour célébrer ce que cela signifie d'être Canadien. Les célébrations auront lieu partout au pays et culmineront par la fête du Canada. Réunissez-vous entre amis et en famille et participez aux festivités qui se déroulent en cette année exceptionnelle!?»

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le Canada en fête est une période qui couvre quatre célébrations entre les 21 juin et 2 juillet. Cette année, à l'occasion de Canada 150, cette période sera la plus spectaculaire de toute l'histoire du Canada. Douze jours de festivités auront lieu pour la première fois d'un bout à l'autre du pays. Elles débuteront le 21 juin et se termineront en grand par un weekend complet d'activités offertes dans la région de la capitale du Canada.

Dans la région de la capitale du Canada se dérouleront des festivités pendant trois jours (le vendredi 30 juin, en soirée, ainsi que les samedi 1er et dimanche 2 juillet). Des émissions spéciales en français et en anglais seront aussi réalisées pour la télévision, la radio, ainsi que pour le Web en collaboration avec Radio-Canada/CBC, partenaire média officiel.

Le 21 juin, Journée nationale des Autochtones : célébration de la culture et du patrimoine des peuples autochtones, correspond au solstice d'été, la journée la plus longue de l'année. De nombreux groupes autochtones célèbrent leur culture et leur patrimoine.

Le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste : fête nationale du Québec et de la Francophonie canadienne, marie les anciens rites entourant le solstice d'été - une période de lumière et d'espoir - et la célébration traditionnelle du jour du saint patron des Canadiens français.

Le 27 juin, Journée canadienne du multiculturalisme, a été désigné le 13 novembre 2002. Cette journée donne à tous les Canadiens l'occasion de célébrer et d'apprécier la contribution des différents groupes et communautés multiculturels à la société canadienne.

Le 1er juillet, fête du Canada, les Canadiens des quatre coins du pays et du monde manifestent leur fierté à l'égard de leur histoire, de leur culture et de leurs réalisations.

Cette année, 19 villes au pays souligneront avec éclat la fête du Canada : St. John's, Charlottetown, Halifax, Fredericton, Moncton, Québec, Montréal, Ottawa-Gatineau, Toronto, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, Vancouver, Victoria, Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit.

Les Journées du Canada en fête de 2017 permettront de souligner l'évolution de notre pays depuis ses origines autochtones jusqu'à la présence des Français, en passant par les vagues d'immigration plus récentes qui ont mené au développement d'une société diversifiée et inclusive.

Ces festivités permettront aussi de mettre en valeur les quatre grands thèmes de Canada 150 : la diversité et l'inclusion; la réconciliation avec les Autochtones; les jeunes; et l'environnement.

