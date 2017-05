La ministre de la Santé du Canada mobilisera ses homologues internationaux à l'occasion de la réunion des ministres de la Santé du G20 et de l'Assemblée mondiale de la Santé







OTTAWA, le 19 mai 2017 /CNW/ - Comme étape importante pour protéger la santé et le bien-être des Canadiens, ici et à l'étranger, le Canada est déterminé à collaborer avec ses partenaires internationaux pour faire progresser les priorités en matière de santé mondiale.

L'honorable Jane Philpott, ministre de la Santé, dirigera la délégation canadienne à la réunion des ministres de la Santé du G20, qui aura lieu à Berlin (Allemagne), ainsi qu'à la 70e Assemblée mondiale de la Santé (AMS), qui aura lieu à Genève (Suisse).

Les principaux points qui seront abordés pendant la réunion des ministres de la Santé du G20 et l'AMS incluent notamment l'amélioration de la gestion des crises sanitaires mondiales, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens et le renforcement des systèmes de santé pour qu'ils répondent aux besoins des personnes les plus vulnérables et qu'ils favorisent la santé de tous. La délégation canadienne fera part des points de vue du Canada par rapport à ces questions, cherchera à tirer des leçons de l'expérience des autres pays participants et travaillera étroitement avec des partenaires internationaux pour atténuer les défis sanitaires mondiaux.

La réunion des ministres de la Santé du G20 est la première discussion à propos de la santé mondiale organisée à l'échelon ministériel au sein du G20. Les ministres participeront à un exercice de simulation d'une urgence sanitaire, qui orientera le Sommet des dirigeants du G20 qui se tiendra en juillet, et prendront part à une discussion sur la lutte contre la résistance aux antimicrobiens à l'échelle mondiale.

L'AMS, au cours de laquelle se tiendra l'élection d'un nouveau directeur général ou d'une nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), sera aussi l'occasion pour la ministre Philpott et la délégation canadienne de mobiliser directement des collègues internationaux par rapport à un vaste éventail de sujets en santé. Il convient tout particulièrement de noter que la ministre Philpott coprésidera avec l'OMS une table ronde sur la santé mentale, coanimera avec la Suisse une activité portant sur les attaques à l'endroit des travailleurs de la santé et prononcera une allocution à l'occasion d'une exposition d'art sur la vaccination, intitulée « Immune Nations », présentée en collaboration avec la Norvège.

« Les défis sanitaires mondiaux sont complexes, et aucune nation n'a les ressources pour résoudre de tels problèmes par elle-même. Il faut des approches collectives, concertées et pansociétales. Des réunions internationales comme la réunion des ministres de la Santé du G20 et l'Assemblée mondiale de la Santé sont essentielles à la progression de ces approches. »

L'honorable Jane Philpott

Ministre de la Santé

« Le point de vue du Canada par rapport à la santé comporte depuis toujours un volet mondial. La protection de la santé au pays exige la promotion d'une bonne santé à l'échelle mondiale. Je suis heureuse de collaborer étroitement avec nos partenaires internationaux en vue d'aborder les menaces émergentes pour la santé mondiale et de faire progresser d'importants dossiers liés à la santé. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique par intérim

