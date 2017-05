Déclaration du ministre Goodale sur la publication du rapport sommaire des consultations en matière de sécurité nationale







OTTAWA, 19 mai 2017 /CNW/ - « Aujourd'hui, le gouvernement a publié un rapport sommaire intitulé « Ce que nous avons appris », lequel rend compte de nos consultations publiques sans précédent sur le Cadre de sécurité nationale. Ce rapport, produit par un tiers indépendant, offre un aperçu objectif de ce que les Canadiens ont dit.



Ces renseignements éclaireront les importantes décisions que nous devons prendre pour assurer notre sécurité nationale et protéger nos droits et libertés.

Nous travaillons avec diligence pour respecter cet engagement et sommes impatients de vous faire part de nos plans dans un avenir prochain.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette importante conversation nationale.

Je suis reconnaissant du fait qu'un si grand nombre de personnes aient partagé leurs pensées, leurs points de vue et leurs idées lors de tables rondes et de discussions ouvertes et par nos consultations en ligne et nos activités de mobilisation numérique.

En tout, nous avons reçu plus de 58 000 réponses aux questions en ligne et plus de 17 000 courriels.

En plus du rapport sommaire, les soumissions en ligne et par courriel ont été affichées dans le portail Gouvernement ouvert, et les sommaires des discussions ouvertes ont été affichés en ligne. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 10:43 et diffusé par :