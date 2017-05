Fabritec gagne du marché aux États-Unis







BROMONT, QC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Armoires Fabritec poursuit sa croissance en gagnant du marché dans le nord-est des États-Unis. La compagnie bromontoise ajoute 188 magasins Home Depot à sa liste de clients. C'est une importante nouvelle qui aura des retombées directes dans la région, Fabritec va ainsi créer plus de 150 emplois permanents à son usine de Bromont. L'entreprise étant déjà bien implantée au Canada, ces gains chez nos voisins américains viennent concrétiser les efforts d'une grande équipe qui compte déjà plus de 600 employés. Rappelons qu'à l'automne dernier, Fabritec avait augmenté son salaire minimum à 15$/h après un an, pour partager le fruit de son succès avec tous les employés.

« La croissance et le succès de l'entreprise, nous le devons à l'équipe. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir dire que c'est l'engagement et les efforts de tous qui nous ont permis de nous démarquer, notamment par la qualité de notre produit. C'est vraiment agréable d'accueillir des nouveaux employés quand l'entraide est si présente et valorisée et c'est d'autant plus important considérant que notre équipe est très multiethnique. Chez Fabritec, on affiche tout en 5 langues », mentionne Nadia Bourgeois, vice-présidente administration.

«En marchant dans l'usine, on sent la fierté de chacun, l'ambiance est incroyable, c'est motivant pour tout le monde », ajoute Jonathan Bourgeois, vice-président exécutif.

Cette nouvelle entente avec le géant Home Depot USA est effective immédiatement. Fabritec était déjà en période d'évaluation avec 65 magasins Home Depot au New Jersey. La bannière orange compte plus de 2000 magasins dans le grand territoire américain. Fabritec est conscient du potentiel et ne cache pas sa volonté de poursuivre sa croissance. Installée dans l'ancienne usine de Hyundai à Bromont, la compagnie occupe déjà près de 1 million de pieds carrés et prévoit ajouter plusieurs lignes de montage.

Entreprise familiale fondée en 1983, Fabritec est aujourd'hui l'un des plus grands fabricants d'armoires de cuisine et de salle de bain au pays. Les produits de Fabritec sont principalement distribués à travers les magasins à grande surface. Son effectif s'élève à plus de 600 employés répartis dans deux usines de production, à Bromont et à Mont-Joli.

