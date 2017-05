Le ministre Luc Fortin annonce un investissement de 150 000 $ pour la formation culturelle des futurs enseignants de l'Université de Sherbrooke







SHERBROOKE, QC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 150 000 $ à l'Université de Sherbrooke pour la mise en oeuvre d'un projet de formation culturelle des futurs enseignants. Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Sherbrooke, M. Luc Fortin, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke et de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke permettra à 1 500 futurs enseignants formés à l'Université de Sherbrooke d'être mieux outillés pour intégrer la culture dans leur travail quotidien auprès des élèves, grâce à un accès privilégié aux arts de la scène pendant leur formation.

Rappelons que dans le contexte de la tournée de consultation publique pour le renouvellement de la politique culturelle québécoise, de nombreuses demandes en ce sens ont été faites : l'annonce d'aujourd'hui est un premier pas vers cette direction.

Citations :

« Les enseignants jouent un rôle déterminant dans la vie de nos enfants. Dès leur entrée à l'école, ils leur font découvrir la richesse des arts et de la culture. Ce projet leur permettra d'être encore mieux outillés pour accomplir cette importante mission. Notre gouvernement est heureux de soutenir ce projet qui favorise l'enrichissement de la formation culturelle des jeunes, qui encourage les partenariats et qui élargit les liens culture-éducation au domaine de l'enseignement supérieur. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Sherbrooke

« Parce que la culture est un élément essentiel au développement de nos sociétés, l'Université de Sherbrooke a choisi de consolider les liens entre l'activité universitaire et les arts et la culture. L'actuel projet constitue l'un des plus beaux exemples d'innovation inspirés par notre politique des arts et de la culture, parce qu'il favorise l'émergence de passeurs culturels chez les étudiantes et les étudiants en éducation. »



Professeur Alain Webster, vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke

Faits saillants :

L'aide financière est versée en vertu du programme Aide aux projets.

Pour les trois premières années de leur baccalauréat, qui en compte quatre, tous les étudiants en enseignement de l'Université de Sherbrooke recevront une carte du Centre culturel leur permettant d'assister chaque année à au moins deux spectacles. La Faculté d'éducation verra à assurer un réinvestissement pédagogique de cette expérience.

recevront une carte du Centre culturel leur permettant d'assister chaque année à au moins deux spectacles. La Faculté d'éducation verra à assurer un réinvestissement pédagogique de cette expérience. En 2014, l'Université de Sherbrooke s'est dotée d'une politique des arts et de la culture.

Lien connexe :

Programme Aide aux projets :

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=1172&no_cache=1

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 10:34 et diffusé par :