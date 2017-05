Près de 2,8 millions de dollars pour appuyer le développement économique, touristique et communautaire de Rouyn-Noranda

L'aide de DEC porte sur l'acquisition et l'installation du nouvel équipement ainsi que sur une partie des coûts de construction et des frais d'aménagement.

La construction d'une nouvelle usine d'une superficie totale de 2 620 mètres carrés et l'ajout d'équipement de production permettront de mettre en place de nouveaux procédés afin d'accroître la productivité de l'entreprise, d'optimiser sa capacité de production et de fabriquer des unités de plus grande dimension.

AirMP fabrique des produits spécialisés et sur mesure destinés aux grands donneurs d'ordres du secteur minier canadien, des cimenteries et de la construction. Entre autres, l'entreprise fabrique des abris de génératrice ventilés (anti-blizzard), des refroidisseurs pour génératrice, des abris préfabriqués, des unités de chauffage et de ventilation et des centrales d'air.