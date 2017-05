SSQ Groupe financier : fier partenaire de la 2e édition du Marathon SSQ de Longueuil!







LONGUEUIL, QC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Convaincu de l'importance de l'adoption de saines habitudes de vie, SSQ Groupe financier est fier de contribuer cette année encore au succès du Marathon SSQ de Longueuil, qui aura lieu ce dimanche 21 mai. Après une première édition couronnée de succès, SSQ poursuit son association avec cet événement de course à pied rassembleur et familial à titre de partenaire présentateur.

Plus de 3 500 participants sont attendus sur les différents parcours, qui leur offriront des dénivelés plats et rapides, dans un contexte urbain ainsi qu'à travers le parc Michel-Chartrand. Les participants pourront également profiter des nombreuses activités familiales proposées en marge du Marathon, dans le cadre des 36 H en action organisé par la Ville de Longueuil.

« Le Marathon SSQ de Longueuil réunit de plus en plus d'adeptes du sport et de la santé. Pour SSQ, il s'agit d'une occasion unique de nous impliquer dans la communauté, tout en valorisant la pratique de l'activité physique et le dépassement de soi. Nous sommes très heureux de participer activement à la réussite de cet événement », a déclaré M. Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Groupe financier.

SSQ souhaite faire vivre une expérience unique et bonifiée aux participants. L'aire SSQ, aménagée près du fil d'arrivée, permettra aux coureurs de souligner leur réussite ou encore de profiter d'un moment de détente d'après-course. Aire de pique-nique, station d'eau, zone photo : tout a été pensé afin de permettre aux familles, aux athlètes et à ceux et celles venus les encourager de passer un agréable moment.

Le Marathon constitue également une belle occasion pour SSQ de parrainer un organisme de la région et de recueillir des fonds pour une cause qui lui est chère. En partenariat avec la Ville de Longueuil, SSQ a choisi d'appuyer l'Association des parents de l'enfance en difficulté, un organisme communautaire dont la mission est de soutenir et regrouper les parents d'enfants et d'adolescents handicapés ou en difficulté, de favoriser l'intégration sociale des jeunes, de promouvoir leurs besoins et défendre leurs droits et intérêts.

Le Marathon SSQ de Longueuil est organisé par Les Courses Thématiques, en partenariat avec SSQ Groupe financier et la Ville de Longueuil. Pour de plus amples renseignements ou pour procéder à une inscription, visitez marathon-ssq-longueuil.com.

À propos de SSQ Groupe financier

Avec un actif sous gestion de 11 milliards de dollars, SSQ Groupe financier s'impose à titre d'importante institution financière diversifiée à caractère mutualiste au Canada. L'entreprise sert plus de trois millions de clients et emploie 2 000 personnes. SSQ Groupe financier s'illustre comme chef de file en assurance collective et se démarque par sa grande vitalité et son expertise en assurance de dommages, en assurance individuelle ainsi que dans le secteur de l'investissement.

Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

