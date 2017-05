Formula 1 Grand Prix du Canada 2017 : Airmedic et ses services aéromédicaux d'urgence choisis par le Groupe de Course Octane







SAINT-HUBERT, QC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Chef de file dans l'industrie de l'évacuation aéromédicale au Québec, Airmedic a été retenue par Groupe de Course Octane, promoteur du Formula 1 Grand Prix du Canada 2017, pour contribuer à l'environnement sécuritaire du site de l'un des plus grands événements au pays qui se déroulera du 9 au 11 juin 2017 à Montréal.

Assurer le transport médical lors de cet événement de renommée internationale amène un nouveau défi à la hauteur des compétences et de l'agilité de cette entreprise québécoise qui a pour mission d'aider à préserver et sauver des vies.

« Airmedic est un joueur important en matière de services médicaux d'urgence qui gagne à être connu, notamment par les grands promoteurs d'événements sportifs et d'aventure au Québec. Nous sommes heureux que le Groupe de Course Octane reconnaisse la valeur et la qualité inégalées de nos services », a expliqué M. Stephan Huot, président et chef de la direction d'Airmedic.

« Notre priorité comme promoteur est d'assurer l'environnement le plus sécuritaire possible aux pilotes, aux équipes et à tous les visiteurs du site. C'est pourquoi nous sommes heureux d'intégrer les ressources professionnelles d'Airmedic à notre démarche opérationnelle, lors du week-end des 9, 10 et 11 juin prochain aux abords du circuit Gilles-Villeneuve », a déclaré le président et chef de la direction de Groupe de course Octane inc., promoteur du Formula 1 Grand Prix du Canada, M. François Dumontier.

Deux des hélicoptères Agusta AW109 GrandNew d'Airmedic, les seuls appareils bimoteurs complètement configurés pour des services médicaux d'urgence (EMS) au Québec, seront mobilisés dans le cadre du Grand Prix du Canada 2017.

À propos d'Airmedic

Airmedic est la seule entreprise privée au Québec exploitant sa propre flotte d'avions Pilatus et d'hélicoptères Agusta AW109 GRANDNEW dédiée aux évacuations médicales d'urgence. Depuis 2012, plus de 2 300 missions ont été réalisées sauvant ainsi autant de vies. La situation géographique des bases d'Airmedic lui permet d'intervenir rapidement sur tout le territoire québécois, 365 jours par an, 24 heures par jour. Non seulement Airmedic se distingue de par l'efficacité de ses services, mais aussi puisqu'elle est la première entreprise experte en évacuation aéromédicale à obtenir la certification de Transports Canada autorisant le vol de nuit à l'aide de lunettes de vision nocturne.

