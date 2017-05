Rightware et Audi présentent une expérience utilisateur sans à-coup, grâce à Kanzi UI et Kanzi Connect







MOUNTAIN VIEW, Californie, May 19, 2017 /PRNewswire/ --

Rightware, le principal fournisseur de logiciels d'interface utilisateur pour automobiles et Audi AG, ont présenté lors de la Google I/O l'intégration sans à-coup des services sur plusieurs écrans, dans la nouvelle voiture concept sport, Audi Q8. Le dernier produit Rightware, Kanzi Connect, permet à Audi d'intégrer des fonctionnalités de la console d'information-divertissement Android Embedded, directement et en temps réel, dans le système d'exploitation essentiel à la sécurité qui alimente les groupes d'instruments numériques.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/450675/Rightware_Logo.jpg )



L'expérience utilisateur est alimentée par deux produits Rightware : Kanzi UI et Kanzi Connect. Les interfaces utilisateur pour le groupe d'instruments et l'écran de commande CVC ont été développées par des spécialistes d'Audi en faisant appel à Kanzi UI, l'outil éprouvé de conception et de développement de Rightware. Dans l'exemple d'utilisation présenté lors de la Google I/O, un serveur embarqué Kanzi Connect se connecte directement à la plateforme de localisation HERE sur le nuage, pour récupérer les données cartographiques et géométriques, ainsi que pour la console d'information-divertissement Android, par ex. les coordonnées GPS, les directions détaillées et les noms de rues. Ces différentes ressources sont combinées et fournies en temps réel sur le groupe d'instruments grâce au puissant moteur graphique Kanzi. Les trois affichages du système sont pilotés par des systèmes d'exploitation isolés, mais Kanzi Connect leur permet d'accéder aux mêmes services et données, y compris tous les services de la console d'information-divertissement Android, pour offrir une expérience sans à-coup au niveau de l'interface utilisateur.

« Audi fait de nouveau confiance aux instruments d'interface utilisateur et de connectivité Rightware dans la nouvelle voiture concept sport Audi Q8 », a déclaré Alfons Pfaller, le directeur pour l'Information-divertissement et véhicules connectés, chez Audi AG. « Kanzi Connect permet une intégration sans à-coup d'écrans multiples et des systèmes d'exploitation, grâce au dernier moteur d'exécution désormais capable de fournir des cartes en 3D haute définition dans le groupe d'instruments. »

« Rightware est absolument ravi de compter Audi AG parmi les premiers adeptes de Kanzi Connect », a déclaré Ville Ilves, le président de Rightware Inc. « Audi est à l'avant-garde en matière de conception automobile et d'innovation numérique pour l'expérience utilisateur. En participant au programme de présentation de la technologie Kanzi Connect, Audi peut inspirer de nouvelles expériences, tout en nous fournissant d'inestimables retours d'information alors que nous finalisons son élaboration. »

Kanzi Connect est le dernier produit révolutionnaire qui vient s'ajouter à l'éventail d'outils et de services de Rightware, qui simplifient et accélèrent le développement multiplateforme des IHM connectées. Il est disponible dans le cadre d'un aperçu technologique aux clients qui souhaitent avoir un accès en avant-première et se voir offrir la possibilité d'apporter leur concours à son développement. Pour en savoir plus, consultez notre site http://www.rightware.com/kanzi-connect.

À propos de Rightware

Leader sur le marché des technologies avancées pour les interfaces utilisateurs, Rightware® offre au secteur automobile, ainsi qu'à d'autres industries intégrées, sa gamme de logiciels Kanzi® pour concevoir et déployer rapidement des interfaces utilisateurs. Notre désir profond est de libérer la créativité afin de donner lieu à des expériences utilisateurs rares. Société appartenant à Thundersoft®, Rightware est une filiale à 100 % de Thunder Software Technology Ltd. Co, un système d'exploitation de dispositifs intelligents et un fournisseur de plateforme technologique d'envergure mondiale, spécialisé dans l'automobile, les portables et l'IdO. Le siège social de Rightware est en Finlande. La société est également présente aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Chine, en Corée du Sud et au Japon. Pour de plus amples informations, consultez le site http://www.rightware.com ou suivez-nous sur @RightwareLtd.

À propos d'AUDI AG

Le groupe Audi, composé des marques Audi, Ducati et Lamborghini, est l'un des constructeurs d'automobiles et de motocycles haut de gamme qui remportent le plus de succès. L'entreprise est présente sur plus de 100 marchés dans le monde et produit des véhicules sur 16 sites implantés dans 12 pays. AUDI AG possède plusieurs filiales à 100 %, dont les sociétés Audi Sport GmbH (Neckarsulm/Allemagne), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant'Agata Bolognese/Italie) et Ducati Motor Holding S.p.A. (Bologne/Italie). En 2016, le groupe Audi a livré à ses clients environ 1,868 million d'automobiles de la marque Audi ainsi que 3 457 voitures de sport de la marque Lamborghini et environ 55 451 motos de la marque Ducati. Le groupe AUDI a réalisé au cours de l'exercice 2016 un résultat d'exploitation de 3,1 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 59,3 milliards d'euros. L'entreprise emploie actuellement quelque 88 000 personnes dans le monde entier, dont plus de 60 000 en Allemagne. Audi se concentre sur de nouveaux produits et des technologies durables afin d'assurer l'avenir de la mobilité.

Informations complémentaires

Derek Sellin

Directeur marketing

+358-9-855-4322

derek.sellin@rightware.com



Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 09:43 et diffusé par :