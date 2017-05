Nouvelle version de la charte du bois - Donner au bois la place qui lui revient







QUÉBEC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - En tant qu'important donneur d'ouvrage, le Gouvernement du Québec s'est doté d'une nouvelle version de la Charte du bois pour conserver son rôle de modèle en matière d'utilisation du bois dans la construction. C'est le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, qui a distribué la nouvelle version hier soir à l'occasion du congrès du Conseil de l'industrie forestière du Québec.

Lors du Forum Innovation Bois qui s'est tenu en octobre 2016, l'ensemble des partenaires a convenu de la nécessité de réaliser des activités visant à promouvoir la Charte du bois et à en faciliter la mise en oeuvre. La Charte étant reconnue comme un engagement gouvernemental depuis 2015, le Gouvernement du Québec souhaite réitérer sa volonté de donner au bois la place qui lui revient dans la construction non résidentielle et multifamiliale au Québec.

Citation :

« Nous démontrons encore une fois une volonté ferme de mettre en place des moyens plus efficaces pour favoriser l'utilisation d'un matériau noble, écologique, renouvelable et transformé localement. En plus de consolider et même de créer des emplois stimulants pour notre économie, dans nos communautés et nos régions, l'utilisation accrue du matériau bois constitue une contribution tangible à nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre ».

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

L'atteinte des objectifs de la Charte du bois figure parmi les priorités du gouvernement, soit :

accroître l'utilisation du bois dans la construction non résidentielle et multifamiliale au Québec,

créer et consolider des emplois dans les régions,

réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES),

développer des produits du bois à plus haute valeur ajoutée,

contribuer à l'enrichissement du Québec.

Voici le lien vers la page Web où sera déposé le document de la Charte du bois :

http://mffp.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-transformation-charte.jsp

Source :

Gabrielle Fallu

Attachée de presse

Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Tél. : 418 643-7295

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

