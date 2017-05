Trimestre marqué par un volume record d'exportations nettes - Hydro-Québec : le bénéfice net du premier trimestre dépasse 1,5 G$ pour la quatrième année de suite







MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Mme Lise Croteau, vice-présidente exécutive et chef de la direction financière d'Hydro-Québec, annonce aujourd'hui les résultats financiers du premier trimestre de 2017. Le bénéfice net s'est élevé à 1 543 M$, soit un résultat similaire à celui de la même période l'an dernier.

« Les équipements de production et de transport ont continué d'être au rendez-vous, ce qui nous a permis de réaliser un volume record d'exportations nettes pour un trimestre. C'est d'ailleurs la première fois de notre histoire que nous avons franchi le cap des 10 TWh au cours d'une période de trois mois », a indiqué Mme Croteau.

Faits saillants du trimestre

Marchés hors Québec : exportations nettes d'électricité de 10,1 TWh, un sommet historique pour un trimestre

Hausse de volume de 25 % par rapport au 1 er trimestre de 2016

trimestre de 2016

Record précédent de 9,8 TWh établi au 3 e trimestre de 2016

trimestre de 2016 Investissements importants partout au Québec : 652 M$

Poursuite de la construction et du raccordement du complexe hydroélectrique de la Romaine



Progression des travaux dans le cadre du projet à 735 kV de la Chamouchouane?Bout-de-l'Île



Réfection d'équipements de production et de transport

Sur les marchés hors Québec, les exportations nettes d'électricité d'Hydro-Québec Production ont atteint 10,1 TWh, soit une augmentation de 2,0 TWh par rapport à la même période l'an dernier. L'impact favorable de cette augmentation de volume a toutefois été contrebalancé par l'incidence de la baisse des prix sur les marchés de l'énergie. L'effet conjugué de ces deux facteurs a conduit à une diminution de 100 M$ des exportations nettes par rapport à 2016.

Les frais financiers ont quant à eux diminué de 36 M$ en 2017. Comme le dollar canadien s'est apprécié de façon moins marquée qu'au cours du premier trimestre de 2016, l'entreprise a enregistré une perte de change moins élevée que l'an dernier.

Enfin, Hydro-Québec a consacré 652 M$ à ses investissements en immobilisations corporelles et en actifs incorporels au cours des trois premiers mois de 2017, comparativement à 618 M$ en 2016. Ces montants ont été affectés aux projets de développement et de croissance ainsi qu'aux activités de maintien et d'amélioration des actifs de l'entreprise.

