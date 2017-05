Déclaration - Le gouvernement du Canada souligne l'anniversaire de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth







OTTAWA, le 19 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Kent Hehr, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et le brigadier-général (ret.) David Kettle, secrétaire général de l'Agence canadienne de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, ont fait la déclaration suivante à l'occasion du centenaire de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth :

« Le 21 mai 1917, la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, qui avant cela s'appelait l'Imperial War Graves Commission, a été constituée par charte royale. Ses valeurs et ses objectifs, établis en 1917, sont tout aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a cent ans et guident cette organisation spéciale lorsqu'il s'agit de marquer et d'entretenir les tombes de soldats du Commonwealth morts pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale.

La Commission veille à ce que 1,7 million de soldats morts à la guerre dans plus de 150 pays aient un lieu de repos final. Il y a plus de 935 000 sépultures connues dans l'un des 2 500 cimetières ou lots de guerre de la Commission ou dans les quelque 20 000 lieux d'enterrement un peu partout dans le monde. Les 760 000 autres ne sont pas connus et leur nom figure donc dans les listes sur un des nombreux monuments commémoratifs à la mémoire des disparus qui sont érigés dans des endroits appropriés sur les théâtres de guerre où ont péri ces combattants.

Dimanche, nous reconnaîtrons fièrement leurs efforts remarquables. Le travail accompli au cours du siècle dernier a permis de veiller à ce qu'on se souvienne toujours des 1,7 million de soldats du Commonwealth qui ont perdu la vie pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. »

