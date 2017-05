Desjardins Société de placement annonce des changements au Fonds Desjardins Revenu court terme







MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce des changements à l'égard de la gestion de portefeuille du Fonds Desjardins Revenu court terme.

Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (« DGIA ») agira désormais à titre de gestionnaire de portefeuille en charge de la gestion active du portefeuille du Fonds. De plus, DSP a approuvé des changements aux stratégies de placement du Fonds afin de refléter la philosophie d'investissement de DGIA. Toutefois l'objectif fondamental du Fonds demeure inchangé. Ces changements prendront effet le ou vers le 19 juin 2017.

Ces changements seront effectués sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. DSP se réserve le droit de reporter à une date ultérieure la mise en oeuvre des changements décrits plus haut.

