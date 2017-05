Mérieux Développement annonce une prise de participation dans Xeris Pharmaceuticals Inc.







LYON, France et BOSTON, May 19, 2017 /PRNewswire/ --

Mérieux Développement annonce une prise de participation dans la société Xeris Pharmaceuticals, une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de nouvelles formulations injectables. Grâce à ce financement, Xeris Pharmaceuticals prévoit de financer l'essai clinique d'enregistrement et le lancement commercial du produit G-Pentm, une nouvelle formulation de glucagon pour le traitement de l'hypoglycémie sévère, ainsi que la validation de nouveaux produits tirant parti de la plate-forme propriétaire de la société.

« J'apprécie beaucoup l'apport stratégique et les connections facilitées par Mérieux Développement », déclare Paul Edick, président et directeur général de Xeris Pharmaceuticals. Il ajoute: « Nous sommes heureux de bénéficier de la contribution d'investisseurs de premier rang réunis dans le cadre de ce tour de table, aux Etats-Unis et à l'international. »

François Valencony, directeur général de Mérieux Développement, déclare: « L'équipe de Xeris Pharmaceuticals possède des capacités et un savoir-faire unique permettant de développer des produits à forte valeur ajoutée pour les patients et les systèmes de santé, notamment dans le domaine du diabète. »

A propos de Xeris Pharmaceuticals, Inc. - http://www.xerispharma.com

Xeris est une société biopharmaceutique basée à Chicago, IL et Austin, TX, développant des thérapies injectables ciblant de multiples indications, notamment le diabète. Les technologies de formulation brevetées XeriSoltm et XeriJecttm permettent la distribution sous-cutanée et intradermique de peptides, protéines, anticorps et petites molécules prêtes à injecter, hautement concentrées, non-aqueuses, à l'aide d'auto-injecteurs, de stylos multi-dose et autres dispositifs d'administration. Ces plates-formes de formulation brevetées offrent des avantages significatifs par rapport aux formulations existantes : réduction des volumes d'injection, stabilité à température ambiante et facilité d'utilisation pour les patients, le personnel soignant et les praticiens de santé.

A propos de Mérieux Développement - http://www.merieux-developpement.com

Mérieux Développement investit en capital développement et en capital innovation dans les secteurs de la santé et de la nutrition. Mérieux Développement opère en soutien aux entrepreneurs et sociétés dont les produits et services représentent de réelles avancées à travers le monde, en mettant à disposition son expertise industrielle et son réseau international. Mérieux Développement est une filiale de l'Institut Mérieux, qui emploie actuellement plus de 16 500 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 2,5 milliards d'Euros en 2016. Notre équipe d'investissement gère actuellement près de 20 participations industrielles dans le portefeuille de participations, réparties entre l'Europe et l'Amérique du Nord.

Contact communication - MxD North America L.L.C.

Alix SIPAHI - communication@merieux-developpement.com - tel: +1-617-679-8000

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 09:10 et diffusé par :