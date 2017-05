Entente de partenariat régional en tourisme - Des investissements de 600 000 $ pour des initiatives régionales aux Îles-de-la-Madeleine







QUÉBEC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - En vue de favoriser le développement de l'offre touristique de la région des Îles-de-la-Madeleine, l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) est renouvelée à hauteur de 600 000 $, et ce, jusqu'en 2020.

C'est ce qu'ont annoncé conjointement la ministre du Tourisme et ministre responsable de la Mauricie, Mme Julie Boulet, le député de la circonscription des Îles-de-la-Madeleine, M. Germain Chevarie, et le président de Tourisme Îles de la Madeleine, M. Damien Déraspe.

Aux termes de l'entente, le ministère du Tourisme investira une somme de 300 000 $, Tourisme Îles de la Madeleine 150 000 $ et la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 150 000 $.

Citations :

« Je suis très heureuse de renouveler ce partenariat. La cohérence des actions est essentielle pour développer une offre touristique forte et diversifiée. Les EPRT antérieures ont confirmé leur pertinence en tant qu'outil financier efficace pour dynamiser l'économie des régions. En 2012-2015, l'entente avec les Îles-de-la-Madeleine a permis de soutenir 14 projets touristiques pour des investissements totaux de plus de 265 000 $. La contribution des partenaires a connu un effet levier qui a multiplié par 5,1 les investissements totaux, soit plus de 1,36 M$. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Synonyme de développement économique, le tourisme contribue au maintien et à la création d'emplois dans la grande région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Je suis donc ravi que cette entente soit reconduite et qu'elle réunisse autour d'une même table des partenaires soucieux de mettre de l'avant des initiatives touristiques bénéfiques pour les Îles-de-la-Madeleine. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Les Îles-de-la-Madeleine se distinguent par plusieurs produits porteurs, notamment l'agrotourisme, le tourisme de nature et d'aventure, les croisières internationales et, bien sûr, par la beauté de leurs paysages. Ce soutien contribuera à l'allocation des investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités de notre région et à renforcer la synergie de tous les partenaires. »

Germain Chevarie, député de la circonscription des Îles-de-la-Madeleine

« L'industrie touristique des Îles-de-la-Madeleine se réjouit de l'annonce de cette troisième entente de partenariat régional en tourisme. Compte tenu du succès qu'ont connu les précédentes ententes, j'invite les promoteurs à déposer rapidement leurs projets de développement. Par leurs investissements, les trois partenaires que sont le ministère du Tourisme, la Communauté maritime et Tourisme Îles de la Madeleine mettent à la disposition des entreprises touristiques de l'archipel les conditions gagnantes pour investir dans les produits et expériences qu'elles proposent aux visiteurs des Îles. »

Damien Déraspe, président de Tourisme Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Les EPRT ont pour but de conjuguer l'action du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux afin de réaliser des projets de développement de l'offre touristique régionale, qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique énoncées au Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et à son plan d'action 2016-2020.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 09:16 et diffusé par :