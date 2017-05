Pat-Tech Exchange: des priorités pour les investissements en brevets et de licences en 2017







LONDRES, May 19, 2017 /PRNewswire/ --

La transformation numérique, l'Internet des objets, les « mobile-first » (mobile avant tout), l'automatisation, l'industrie 4.0. Quelle que soit votre expression à la mode à ce jour, ses effets sur le panorama de la propriété intellectuelle (IP) ont été énormes.

2017 est l'année où les leaders de l'IP du monde de la technologie se rendent compte qu'ils doivent adapter leur stratégie de brevets et de licences. Ne pas le faire signifie que le département de propriété intellectuelle de leur entreprise est un coût important au lieu d'être une source de profit.

L'analyse des investissements en brevets et licences 2017 démontre comment les innovateurs technologiques changent leur stratégie IP. Créé par le Pat-Tech Exchange, ce rapport est un guide déterminant pour les meilleurs défis, projets et plus grandes priorités en termes d'investissements qui forgent les stratégies 2017 et 2018 de plus de 100 directeurs de la priorité intellectuelle, chefs des brevets et directeurs de licences de certaines des plus grandes entreprises mondiales d'exploitation.

Des leaders de la propriété intellectuelle d'entreprises du calibre de Samsung, Intel, Qualcomm, Tata Steel, Airbus, HP, Lookout Security et Thyssenkrupp dévoilent comment ils dépenseront les budgets de leurs départements. Les changements sont ensuite comparés aux chiffres de 2016 pour démontrer les conditions du changement dans le monde de la propriété intellectuelle.

Nick Finill, directeur du Pat-Tech Exchange 2017, explique pourquoi ce rapport est un incontournable pour toutes les personnes concernées par les brevets et les octrois de licences : « Comparer la façon dont les hauts dirigeants de la propriété intellectuelle dépensent leur budget d'une année sur l'autre donne des indices très significatifs sur les changements du panorama des brevets. Voir les services externes qui sont les plus demandés est une information très utile pour les cabinets d'avocats, les entreprises de logiciels et les fournisseurs de services d'IP qui cherchent à développer des relations commerciales avec certaines des entreprises de technologies les plus innovantes au monde. »

Vous pouvez avoir accès au rapport gratuit en cliquant sur >> http://bit.ly/2qvuEps <<

Pour obtenir plus d'informations sur les investissements soulignés dans ce rapport, ou pour demander votre invitation à participer au Pat-Tech Exchange 2017 (les 6 et 7 juin, Dublin) veuillez visiter >> http://bit.ly/2qAUcA9 <<, appeler le +44(0)207-368-9484 ou adresser un courriel à exchangeinfo@iqpc.com.

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 09:21 et diffusé par :