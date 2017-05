Le Bassin aux Huîtres se refait une beauté pour les 150 ans du Canada







Le gouvernement du Canada soutient le projet communautaire du Club vacances « Les Îles », aux Îles-de-la-Madeleine

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que le Club vacances « Les Îles » se voyait accorder une aide financière de 155 000 $, sous forme de contribution non remboursable, pour l'amélioration et la remise en état du Bassin aux Huîtres, un parc riverain situé sur l'île de Grande-Entrée.

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada, le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui du Bassin aux Huîtres, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Organisme à but non lucratif fondé en 1980, le Club vacances « Les Îles » s'est donné pour mission de faire vivre et découvrir les Îles-de-la-Madeleine, tout en protégeant et en développant le milieu naturel.

Les fonds, consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150), permettront, entre autres, d'effectuer des travaux de réfection et d'aménagement des sentiers pédestres menant au Bassin aux Huîtres, d'améliorer l'observatoire, d'acquérir et d'installer des modules de jeux, des quais flottants et des plateformes, d'aménager des trottoirs de bois et de rénover le pavillon nautique.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Ce projet permettra au Bassin aux Huîtres de maintenir sa vocation communautaire et d'être encore plus accessible aux Madelinots et aux touristes. Il s'agit d'un site exceptionnel qui tient aussi lieu de carrefour social, récréatif et sportif pour les villages de Grande-Entrée et de Grosse-île. Je suis fière de voir ma collectivité bénéficier du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« Le gouvernement du Canada appuie les projets qui, comme celui du Bassin aux Huîtres, mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique, ont un impact positif sur l'environnement et profitent aux familles ainsi qu'à la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter

Suivez l'auberge La Salicorne sur Facebook

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 09:05 et diffusé par :