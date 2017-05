Apester s'associe à GIPHY pour offrir un accès à sa riche bibliothèque de GIF







Cette intégration à la plateforme Apester ajoute de nouveaux capacités de narration de récits pour les éditeurs et les marques

NEW YORK, le 19 mai 2017 /PRNewswire/ -- Apester, plateforme mondiale de création et de gestion de contenus interactifs, et GIPHY, marque numéro 1 dans le domaine des GIF, ont annoncé aujourd'hui l'intégration de la bibliothèque GIPHY dans la plateforme Apester. Cette intégration offre aux partenaires éditeurs et publicitaires d'Apester un nouvel outil permettant de raconter les récits intéressants et dynamiques que demandent aujourd'hui les clients. Les utilisateurs peuvent désormais insérer des GIF dans les unités de contenus interactifs disponibles dans la plateforme Apester.

Cette intégration constitue une première pour Apester, et se révèle emblématique de la nature évolutive de la narration de récits. À l'heure où les clients souhaitent de plus en plus que les contenus les impliquent et les enchantent, la société entend intégrer des caractéristiques supplémentaires dans la plateforme, et bâtir directement des capacités. Les GIF constituent un format très populaire, et sont une extension naturelle des dynamiques de narration de récits des champions d'Apester.

« À l'heure où la narration de récits poursuit sa transition sismique vers un modèle plus visuel, interactif, divertissant et concis, nous sommes ravis d'ajouter cette nouvelle capacité à notre plateforme, » a déclaré Moti Cohen, cofondateur et PDG d'Apester. « Il apparaît évident de travailler aux côtés de GIPHY, leader mondial dans l'univers des GIF, afin d'offrir à nos partenaires des opportunités supplémentaires leur permettant de s'adapter avec succès à ce paradigme. Cette collaboration permet à Apester de passer au niveau supérieur, à l'heure où nous poursuivons notre mission qui consiste à nous démarquer comme la plateforme de création, de distribution et de monétisation des expériences de contenus qu'apprécient les clients. »

« Les GIF sont devenus un format essentiel pour la narration de récits courts et passionnants à travers le monde, » a déclaré Danny Chang, directeur des partenariats chez GIPHY. « Nous sommes toujours ravis de constater que notre intégration offre aux utilisateurs de nouveaux moyens intéressants de s'exprimer. La mise en oeuvre d'Apester permettra à ses créateurs de mêler des GIF à leurs autres contenus interactifs, dont le déroulement sera amusant à observer. »

À PROPOS D'APESTER

Apester est une plateforme mondiale de contenus expérimentaux qui fournit aux éditeurs et aux marques les outils leur permettant de créer, distribuer et monétiser des expériences dynamiques et intéressantes pour le public. Plus de 10 000 éditeurs s'appuient sur les solutions d'Apester afin de renforcer l'engagement des lecteurs et de générer des informations fondées sur les données, tandis que les publicitaires bénéficient d'opportunités de messagerie enrichies. Apester s'adresse chaque mois à plus de 116 millions de clients uniques au travers de 1 500 partenaires de publication parmi lesquels AOL, Huffington Post, Time Inc., Fox Sports, Forbes, Ad Age, CNET, Telegraph Media et SKY News. Fondée en 2014, Apester est basée à New York et possède des bureaux à Londres, Munich, Los Angeles et Tel Aviv. Pour en savoir plus, rendez-vous sur apester.com, et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

À propos de GIPHY

Les GIF sont la spécialité de GIPHY. Premier et plus grand moteur de recherche de GIF, GIPHY est un lieu qui permet à plusieurs milliers d'artistes, de marques, et d'instants de la culture pop d'ajouter un peu de mouvement aux modes d'expression, au divertissement et aux informations d'aujourd'hui. Recherchez, partagez et créez toutes sortes de GIF ! www.giphy.com

