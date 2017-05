Avis aux médias - Le gouverneur général prononcera une allocution à un évènement du Forum des politiques publiques







OTTAWA, le 19 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, prononcera une allocution d'ouverture dans le cadre de l'évènement Rencontrer les nouveaux visages de l'innovation canadienne, présenté par le Forum des politiques publiques le mercredi 24 mai 2017, à 9 h, au Centre d'innovation, 7 rue Bayview, à Ottawa.

Le Forum des politiques publiques et ses partenaires présenteront une conversation, animée par Catherine Clark, avec les lauréats des Prix du Gouverneur général pour l'innovation de 2017 qui relateront leurs défis et leurs triomphes. L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, prendra aussi part à l'évènement.

L'évènement sera diffusé en continu sur Facebook à compter de 9 h (HAE) à Facebook.com/publicpolicyforum.

À propos du Forum des politiques publiques

Le Forum des politiques publiques travaille avec tous les ordres de gouvernement, le service public, le secteur privé, les syndicats, les institutions postsecondaires, les ONG et les groupes autochtones dans le but d'améliorer les résultats en matière de politiques pour les Canadiennes et les Canadiens. En tant qu'organisme non partisan, orienté vers ses membres, le Forum des politiques publiques travaille « de l'inclusion vers la conclusion », en organisant des débats sur des enjeux politiques fondamentaux et en identifiant de nouvelles solutions et trajectoires pour l'avenir. Depuis 30 ans, le Forum des politiques publiques a brisé les barrières entre les secteurs, contribuant à un changement judicieux, propice à bâtir un Canada plus fort. Pour en savoir davantage, visitez www.ppforum.ca/fr.

Les médias qui souhaitent couvrir l'évènement sont priés de confirmer leur présence auprès du Forum des politiques publiques.

Suivez GGDavidJohnston et RideauHall sur Facebook et Twitter.

SOURCE Le gouverneur général du Canada

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 08:54 et diffusé par :