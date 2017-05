Inondations printanières 2017 - Mise en place de mesures concrètes afin de faciliter la reconstruction







QUÉBEC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, et Mme Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, ont indiqué aujourd'hui avoir pris les dispositions nécessaires pour que la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), la Commission de la construction du Québec (CCQ) ainsi que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) fassent le nécessaire afin de faciliter les démarches de reconstruction ainsi qu'un retour à la normale dans les meilleurs délais pour les familles touchées par les inondations.

Ainsi, il a été convenu que la RBQ, la CCQ ainsi que la CNESST mettront en place des mesures visant à soutenir les citoyennes et citoyens sinistrés ainsi que les municipalités à la suite des inondations majeures survenues dans plusieurs régions du Québec.

Citations :

« Dès le début, j'ai tenu à rassurer les personnes touchées par ces inondations historiques quant à la volonté du gouvernement du Québec de les accompagner et de les soutenir tout au long du processus de rétablissement. Nous avons déjà bonifié de façon substantielle l'aide financière qui leur sera accordée et, aujourd'hui, nous posons un geste supplémentaire en annonçant des mesures concrètes visant à faciliter la reconstruction. Nous continuerons d'appuyer les sinistrés jusqu'à ce que la situation soit rétablie et que ceux-ci aient retrouvé un cadre de vie normal. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Notre maison, c'est souvent ce que nous avons de plus précieux. C'est notre milieu de vie, celui de nos enfants, de notre famille. La situation hors du commun vécue par toutes les personnes affectées par les inondations commande des mesures de soutien exceptionnelles. J'ai donc rapidement demandé que des actions soient mises en place pour venir en aide à ces personnes qui doivent maintenant réparer, rénover ou encore tout reconstruire. Par une pochette d'information utile, par des séances publiques d'information, par la mise en place de lignes d'information et de signalement réservées aux sinistrés ou encore par la création d'une liste d'entrepreneurs qui s'engagent à respecter un prix juste et équitable, nous cherchons à outiller et soutenir tous ceux et celles qui doivent maintenant se refaire un chez-soi. »

Dominique Vien, députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

Pochette d'information

Une pochette d'information regroupant tous les renseignements utiles concernant notamment les consignes de sécurité générales, les mises en garde en ce qui concerne, entre autres, l'électricité, le gaz et la plomberie, le nettoyage et les travaux de reconstruction est accessible sur le site gouvernemental d'Urgence Québec, à www.urgencequebec.gouv.qc.ca.

Liste d'entrepreneurs licenciés

La RBQ a réalisé des démarches auprès des associations et des regroupements d'entrepreneurs de construction, ainsi que des regroupements et des entreprises spécialisées en matière de décontamination et de nettoyage, afin d'obtenir leur engagement et de connaître leur disponibilité à réaliser les travaux à un juste prix. La liste de ces entrepreneurs et entreprises spécialisées sera également accessible sur le site gouvernemental d'Urgence Québec, à www.urgencequebec.gouv.qc.ca, au fur et à mesure des engagements reçus et analysés.

De la souplesse en matière administrative

La CCQ orientera ses actions de manière à faciliter la remise en état rapide des résidences et autres bâtiments touchés par les inondations. D'ailleurs, les personnes qui ont besoin d'information à l'égard de leur situation précise peuvent communiquer avec la CCQ par courriel à l'adresse suivante : inondations2017@ccq.org.

La CNESST annulera, par solidarité, les intérêts ou les pénalités, notamment pour les versements périodiques ou les états de compte en retard, pour ses clientèles employeurs qui sont dans l'incapacité de respecter leurs obligations dans les délais habituels en raison de la situation imprévue et exceptionnelle. Elle suspend également ses activités de recouvrement et de vérification auprès des clientèles employeurs qui se trouvent dans les zones inondées.

La CNESST met également en place des mesures d'assouplissement pour les travailleurs qui seraient dans l'incapacité de respecter leurs obligations.

Des séances d'information publiques

Des représentants de la RBQ, de la CCQ et de la CNESST participent aux différentes séances d'information organisées par les autorités gouvernementales, où le matériel d'information sera distribué en version papier. La RBQ et la CCQ participent également à celles organisées par les autorités municipales.

Pour obtenir toute l'information relative aux inondations, la population peut s'abonner au compte Twitter @urgencequebec, visiter la page Facebook Urgence Québec et consulter le site gouvernemental d'Urgence Québec, à www.urgencequebec.gouv.qc.ca. Les citoyennes et les citoyens ainsi que les entreprises directement touchés par les inondations sont invités à communiquer avec Services Québec en composant le 1 877 644-4545 pour se renseigner sur les programmes et services du gouvernement du Québec. La ligne téléphonique est accessible du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h, et les samedis et dimanches, entre 9 h et 16 h. Exceptionnellement, le lundi 22 mai, la ligne téléphonique sera accessible entre 9 h et 16 h.

