Corbin Thérapeutique et Proteorex Therapeutics annonce une collaboration pour la découverte de nouveaux inhibiteurs d'UPS15

TORONTO et MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Proteorex Therapeutics Inc. ("Proteorex"), ayant son siège social au JLABS @ Toronto, est heureux d'annoncer le début d'une collaboration R&D avec Corbin Thérapeutique Inc ("Corbin"), basé à Montréal. Cette collaboration a pour but d'identifier des petites molécules pouvant efficacement inhibées une protéase spécifique à l'ubiquitine, de grande importance et bien conservée entre les espèces. Proteorex recevra un paiement initial non-divulgué et des paiements additionnels pour chaque jalon complété.

Corbin met l'accent sur une nouvelle avenue thérapeutique pour traiter différentes maladies inflammatoires via l'inhibition de l'USP15, une protéase spécifique à l'ubiquitine 15. Récemment, cette protéase s'est avérée central dans la pathogénèse de la neuro-inflammation et son inhibition pourrait devenir une voie de prévention et de traitement pour des maladies comme la sclérose en plaque.

Proteorex utilisera sa plate-forme de chimie de conception ciblée, reconnue et primée, qui emploie un mécanisme simple en deux étapes pour attacher de petites molécules à des fragments de protéines pour générer des conjugués de peptides à petites molécules, appelés SMPC. Ensuite, les SMPC sont finalement transformés en composés de molécules sans attache peptidique, qui peuvent être optimisés pour devenir des médicaments puissants pour l'administration par voie orale.

Dr. Maxime Ranger, Président et Chef de la direction, Corbin, explique, "Corbin reconnaît la grande valeur et potentiel de la technologie innovante de Proteorex pour identifier des inhibiteurs efficaces de l'USP15." Dr. Aman Iqbal, co-fondateur et chef de la direction de Proteorex, ajoute, "Grâce à cette collaboration, Proteorex a pour mandat de démontrer que l'USP15 peut devenir une cible thérapeutique pour laquelle de petites molécules pourront devenir des médicaments pour traiter la neuro-inflammation."

À propos de Corbin Thérapeutique Inc

Corbin Thérapeutique est une société de biotechnologie basée à Montréal, utilisant une plateforme de découverte de médicaments pour identifier de nouveaux inhibiteurs de l'enzyme USP15 et mettre au point de nouvelles thérapies contre des maladies inflammatoires, incluant la sclérose multiple. Cette plateforme comprend plusieurs outils de criblage, in-vitro & in-vivo, pour cribler efficacement des librairies de molécules et confirmer des médicament-candidats. www.corbinthera.com

À propos de Proteorex Therapeutics Inc.

Proteorex Therapeutics a pour mission de s'attaquer à des maladies difficiles à traiter, d'une manière efficace, jugé autrefois d'impossible. Proteorex vise la découverte de petites molécules comme nouveaux médicaments to traiter des maladies dont le besoin médical est clairement non-comblé. Sa plateforme de découverte, reconnue, et primée, englobe la stratégie et design de nouvelles synthèses, apprentissage machine et de criblage biologique cellulaire en médecine personnalisée afin de d'ouvrir de manière efficace et rentable de nouvelles cibles thérapeutiques, jusqu'à maintenant difficilement exploitées par les approches conventionnelles existantes. www.proteorex.com

