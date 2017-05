/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à St. John's/







ST. JOHN'S, le 18 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure concernant le projet de remplacement de la conduite d'eau principale sous le chemin Portugal Cove, en présence de Nick Whalen, député de John's-Est, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Graham Letto, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'Environnement, et de Dennis O'Keefe, maire de la Ville de St. John's.

Date : Vendredi 19 mai 2017

Heure : 13 h

Lieu : Salle Foran/Greene Hôtel de ville, 4e étage 10, rue New Gower St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 07:00 et diffusé par :