Journée mondiale des médecins de famille - Plus de 9000 médecins polyvalents et présents partout dans le réseau de la santé au Québec

MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - En cette Journée mondiale des médecins de famille, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) tient à souligner l'engagement exceptionnel des 9000 médecins de famille québécois dans leur milieu. Lancée en 2010 par le World Organization of Family Doctors, la Journée mondiale des médecins de famille est l'occasion de rappeler le rôle de premier plan joué par les médecins de famille ainsi que leur approche globale, personnalisée et continue.

En 2017, le Québec compte plus de 9000 médecins détenant un certificat de spécialiste en médecine de famille pratiquant dans le régime public. Polyvalents, les deux tiers d'entre eux prodiguent des soins dans concurremment dans plusieurs milieux, tant en clinique médicale qu'en milieu hospitalier. En parallèle à la prise en charge et au suivi de patients dans la communauté, les médecins de famille québécois sont donc très présents dans les établissements du réseau de la santé. En fait, ils consacrent près de 40 % de leurs activités professionnelles au milieu hospitalier, une proportion unique au Canada. De plus, au Québec, la majorité, soit 55 %, sont aujourd'hui des femmes, ce qui constitue en soi une grande réussite sociale propre au Québec.

Les médecins de famille déploient véritablement leur expertise et prodiguent des soins partout dans le réseau de la santé du Québec. Ainsi, plus de 7500 médecins de famille effectuent le suivi et la prise en charge de patients dans la communauté et près de 4000 soignent les malades admis dans les centres hospitaliers. On compte aussi plus de 2500 médecins de famille qui prodiguent les soins appropriés dans les urgences des centres hospitaliers, près de 1400 qui accompagnent et soignent des patients en CHSLD et plus de 600 qui pratiquent en obstétrique, effectuant quelque 35 000 accouchements par année. Enfin, des centaines de médecins de famille occupent des tâches d'enseignement auprès de la relève médicale ou encore oeuvrent dans des milieux liés à la réadaptation ou à la santé publique par exemple.

« La FMOQ salue la contribution essentielle et inestimable des médecins de famille québécois, qui, jour après jour, dans toutes les régions du Québec, prodiguent les meilleurs soins possibles à leurs concitoyens. Alors qu'ils poursuivront, au cours des prochains mois, leurs efforts sans précédent pour continuer à améliorer l'accès des Québécois aux soins de première ligne, il était essentiel à nos yeux de prendre un temps d'arrêt en cette journée mondiale des médecins de famille pour souligner leur engagement exceptionnel dans leur communauté », a conclu le Dr Louis Godin, président de la FMOQ.

