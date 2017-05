/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'un projet concernant la formation culturelle des futurs enseignants/







QUÉBEC, le 17 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Sherbrooke, M. Luc Fortin, invite les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à l'annonce d'un projet concernant la formation culturelle des futurs enseignants.

Date : Le vendredi 19 mai 2017



Heure : 10 h



Lieu : Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

2500, boulevard de l'Université

Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

