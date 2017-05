Avis de convocation - Invitation de la presse - Présentation du Rapport d'enquête sur les évènements survenus sur l'Autoroute 13 les 14 et 15 mars 2017







MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - M. Florent Gagné, consultant en politique publique et mandataire du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports, ainsi que du Ministère de la Sécurité publique, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il présentera les conclusions et recommandations de son rapport d'enquête.

Cet événement aura lieu :

Date : Le vendredi 19 mai 2017



Heure : 11 h



Lieu : 500, Boulevard René Levesque Ouest

Salle 4.130, Montréal

