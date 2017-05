Manifestation d'appui aux travailleuses et travailleurs de Moulage sous pression AMT à Saint-Cyprien







ST-CYPRIEN, QC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Les membres de la section locale 1044 chez Moulage sous pression AMT sont en grève depuis le 10 mai dernier. La conciliation s'est terminée le 10 mai alors les représentants syndicaux n'ont pu que constater le maintien de l'attitude intransigeante de la partie patronale, ce qui a forcé le déclenchement du conflit.

Les membres du syndicat ont rejeté les offres patronales dans une proportion de 98,3 % et un mandat de grève a été approuvé le 25 février dernier.

Dans le but de venir en appui aux travailleuses et travailleurs en grève, la section locale 1044, à l'occasion de sa rencontre des présidents, organisera une marche ce vendredi 19 mai.

Détails :





Point de rassemblement : 116, rue du Parc, Saint-Cyprien (Québec) G0L 2P0 Heure du rassemblement : 11 h 30



Une marche aller-retour vers les bureaux de l'employeur sera organisée et suivie d'un dîner BBQ.

Les principales demandes syndicales sont :

Un rattrapage salarial pour rejoindre les salaires du même secteur d'activité

Une durée de contrat raisonnable

Une protection contre la sous-traitance

Les horaires de travail, l'assurance collective et le régime de retraite sont les autres enjeux en litige.

Moulage Sous-Pression AMT est située à St-Cyprien près de Rivière-du-Loup et emploie actuellement 75 travailleurs syndiqués. Cette entreprise fabrique des pièces d'aluminium destinées principalement au marché de l'automobile, véhicule récréatif, commercial et médical.

À propos d'Unifor

Fondé en août 2013, Unifor a été créé par la rencontre du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP) et des Travailleurs canadiens de l'automobile (TCA). Le syndicat représente plus de 310 000 membres au Canada, dont près de 55 000 au Québec. Unifor est aussi affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :