Deer Jet construit la plus grande flotte de Dream Jet au monde







Elle présente le premier 787 Dream Jet au monde et annonce l'ajout d'un deuxième

SEATTLE, le 19 mai 2017 /PRNewswire/ -- Deer Jet, une société d'aviation professionnelle mondiale, annonce la construction de la plus grande flotte de Dream Jet au monde en ajoutant un deuxième modèle à sa flotte gérée et apporte à Seattle, berceau de Boeing, le premier 787 Dream Jet au monde pour sa première présentation aux États-Unis.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/513538/HNA_Group.jpg

La présentation s'est déroulée au Museum of Flight, précédemment connu sous le nom de The Red Barn, le lieu de naissance de la société Boeing. Il s'agit de la sixième escale pour le premier 787 Dream Jet au monde après Hong Kong, Shanghai, Londres, Dublin et Doha dans le cadre de la série de démonstrations «?Les rêves rencontrent le monde?».

Une collection de sculptures de l'artiste Dale Chihuly sera présentée en exclusivité pour la démonstration de Seattle, et notamment ses fameux cylindres, créés par étirages de fils de verre sur des récipients inspirés des textiles amérindiens, ajoutés au style local de la cabine du 787 Dream Jet.

Lors de la conférence de presse qui s'est déroulée à la fin de la présentation, M. Adam Tan, CEO de HNA Group, la société mère de Deer Jet, a déclaré : «?Durant ses 24 années d'histoire, HNA Group a développé de nombreux événements qui ont fait date pour l'industrie aéronautique, jadis un avion de transport régional, aujourd'hui à la 353e place dans la liste Global Fortune 500 et l'objectif de devenir l'une des 10 plus grandes entreprises au monde. Le premier 787 Dream Jet est un chef-d'oeuvre?; après son succès mondial, nous sommes ravis d'en ajouter un second alors que nous avons décidé de bâtir la plus grande flotte de Dream Jet au monde. Il sera également géré par Deer Jet, la meilleure société de jets privés en Asie. Je pense qu'il offrira la meilleure qualité de services de voyages professionnels de premier plan à notre clientèle mondiale haut de gamme.?»

Lors de son discours pendant la conférence de presse, M. Kevin McAllister, président-directeur général de Boeing Commercial Airplanes a ajouté : «?Deer Jet est en train de définir la norme du voyage en jet privé et Boeing est ravie d'en faire partie avec le 787, le jet professionnel le plus évolué du marché d'un point de vue technologique et le plus efficace sur le plan écologique.?»

En septembre 2016, Deer Jet a pris le contrôle de l'exploitation du premier 787 Dream Jet au monde et a effectué son vol inaugural vers Hong Kong. À présent, suite à l'annonce du second 787 BBJ VVIP au monde, l'aéronef devrait être livré au premier semestre 2018?; Deer Jet deviendrait l'unique opérateur de jets avec les meilleurs avions dans sa flotte pour mieux servir le marché mondial des voyages professionnels de première qualité.

Avec le 787 Dream Jet comme plateforme de services, Deer Jet a soigneusement sélectionné des pilotes et agents de bord hautement expérimentés issus de la compagnie 5 étoiles Hainan Airlines pour former la «?Dream Team?» et les a formés aux normes des services d'hospitalité pour avoir l'assurance d'offrir les meilleures expériences de voyage de leur catégorie à chaque passager à bord. Le 787 Dream Jet est capable de transporter confortablement jusqu'à 30 passagers sans escale pendant 18,5 heures, davantage qu'un vol Los Angeles-Mumbai. La technologie avancée de la cabine apporte le confort idéal à bord et fait disparaître les symptômes du décalage horaire. En accord avec son concept de «?Faire du voyage un art?», Deer Jet personnalise le style et la couleur de la cabine avec des agréments triés sur le volet et des collections faites sur mesure de précieux cristaux, coussins, argenterie et porcelaine.

Deer Jet lance également des offres de voyage groupées exclusives faites sur mesure à bord du 787 Dream Jet, à commencer par le «?Voyage de rêve de Hong Kong à Tahiti?». Elle se caractérise par une offre groupée d'affrètement de sept nuits comprenant l'hébergement gratuit dans la suite présidentielle du St. Regis Bora Bora Resort. Deer Jet prévoit d'ajouter davantage d'itinéraires à l'avenir dans le cadre de son objectif qui vise à créer un voyage harmonieux pour concrétiser sa vision qui consiste à «?Faire du voyage un art?» à travers le meilleur service de sa catégorie inspiré par les valeurs de Deer Jet : élégance, performance et distinction.

Exploité sur le registre de Guernesey

Le premier Dream Jet de Deer Jet est exploité sur le registre des aéronefs de Guernesey (2-DEER), sous l'AOC de BAS Guernsey. Généralement, l'aéronef est stationné à l'aéroport international de Hong Kong exploité par la filiale de Deer Jet, Hong Kong Jet. Le prix pour affréter le 787 Dream Jet est de RMB 500 000 par heure (soit environ 70 815 USD).

À propos de Deer Jet

Forte de 22 ans d'expertise, Deer Jet a été la première société de jets privés de Chine et est rapidement devenue le plus grand groupe d'aviation d'affaires d'Asie. Deer Jet hérite d'une tradition de prestation de services sur mesure destinée aux leaders, monarques et entrepreneurs mondiaux, qui valent à la société une réputation sans pareil. L'entreprise est une filiale détenue à 100 % par le groupe HNA, une société figurant au classement Fortune 500 et l'une des marques les plus reconnues et socialement responsables de Chine. L'entreprise gère et exploite une flotte impressionnante de 90 appareils, dont l'unique 787 Dream Jet au monde et l'ajout prochain d'un second 787 Dream Jet.

Au quatrième trimestre 2016, Deer Jet est devenue le principal actionnaire d'UAS International Trip Support (UAS), un important fournisseur mondial de solutions d'assistance dédiée aux vols. Au cours des deux dernières années, Deer Jet a été nommée «?Chef de file de l'affrètement de jets privés au monde?» par le World Travel Awards (WTA) et en février 2017, la société a remporté le prestigieux prix de la «?Meilleure société de jets privés au monde?» par le World Tourism Forum.

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 05:52 et diffusé par :