/R E P R I S E -- Avis aux médias - Emploi et Développement social Canada/

OTTAWA, le 18 mai 2017 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, tiendra une téléconférence de presse à Bad Neuenahr, en Allemagne. Cette téléconférence fait suite à sa participation à la Réunion des ministres du travail et de l'emploi du G20 - « Vers un avenir inclusif - Modeler le monde du travail », présidée par l'Allemagne en 2017, où elle a parlé des mesures et des politiques fructueuses portant sur l'intégration juste et efficace des migrants et des réfugiés, ainsi que des initiatives visant à accroître la participation des femmes à la population active.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

ÉVÉNEMENT : Téléconférence de presse

DATE : Le vendredi 19 mai 2017

HEURE : 12 h 15 HE

Les représentants des médias qui souhaitent participer à cette téléconférence doivent composer le 1-866-206-0153 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 613-954-9003. Le code d'accès est le 2132823.

