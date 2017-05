Programmation officielle du 19 au 25 mai 2017 - Pour la première fois au Canada - Ne manquez pas la visite des Géants du 19 au 21 mai!







MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - La saison estivale des festivités du 375e anniversaire de Montréal continue de façon grandiose avec l'arrivée des Géants - La grande invitation, une création de la compagnie internationale Royal de luxe. De passage spécialement pour l'anniversaire de notre métropole, ces personnages laisseront leur empreinte et marqueront l'imaginaire collectif des Montréalais les 19, 20 et 21 mai au Centre-Ville et dans le Vieux-Montréal. Pour sa part, la Grande tournée se poursuit ce week-end et c'est au tour des citoyens d'Outremont de découvrir et de partager les charmes de leur quartier et de festoyer. Cette semaine, Montréal reçoit des personnages plus grands que nature, célèbre son histoire et sa population!

Nouveautés

Les Géants - La grande invitation

Parmi la ville, le fleuve, et les passants, vivront les Géants. Leur pas lourd marquera l'imaginaire collectif d'une empreinte que même le temps ne saurait effacer. C'est le regard levé au ciel, que les Montréalais vivront ce que personne n'a vécu en terre montréalaise: la douce et grandiose exploration des Géants de Royal de Luxe. Cette rencontre improbable entre les Montréalais et ces Géants, qui s'échelonneront sur plusieurs jours, nous permettra de voir notre ville devenir le théâtre de cette grande rencontre.

Du 19 au 21 mai 2017 - Centre-Ville et Vieux-Montréal - parcours disponible ici :

http://www.375mtl.com/programmation/les-geants-la-grande-invitation-36/

Rencontres en Nouvelle-France

Découvrez la réalité quotidienne de la ville sous le Régime français. Rencontrez des personnages qui ont fait partie de l'histoire et admirez le savoir-faire des Premières Nations. Puis emmenez la famille écouter des musiciens ambulants, se divertir en compagnie des artisans et amuseurs publics tout en plongeant au coeur d'un immense rassemblement convivial!

Du 19 au 22 mai 2017 - Place d'Youville

http://www.375mtl.com/programmation/rencontres-en-nouvelle-france-19/

La Grande Tournée à Outremont

Évènement phare du 375e, la Grande Tournée, mise en piste par le cirque Éloize, traversera cet été tout le territoire de la ville de Montréal, pour célébrer son histoire et ses gens, pour faire la fête et s'éclater en communauté. Tous les amoureux de Montréal pourront ainsi découvrir les charmes et les secrets de la grande métropole, festoyer en famille et rencontrer les voisins. La fête débordera aussi dans la rue, dans une ruelle, où d'autres évènements vous attendront.

Du 19 au 21 mai, la Grande Tournée s'en vient au coeur de l'arrondissement Outremont pour célébrer cette fête et profiter de tout plein d'activités.

http://www.375mtl.com/programmation/la-grande-tournee-a-outremont-103/

Chasse aux trésors NDG

Le projet ScaveNDGers est composé de trois événements. Les participants à l'événement «?Marathon?» prendront part à une mission d'une semaine au cours de laquelle ils réaliseront divers projets axés sur l'engagement communautaire. Les participants à l'événement «?Sprint?», quant à eux, disposeront d'une journée pour réaliser des projets de plus petite envergure, dans tout le secteur de NDG. La communauté tout entière aura l'occasion d'interagir, grâce à une exposition au Centre culturel de NDG, qui présentera en vedette les faits saillants des divers projets réalisés par chaque équipe, sous la forme de photos, de vidéos et d'illustrations.

19 mai au 9 juin - NDG

http://www.375mtl.com/programmation/chasse-aux-tresors-ndg-193/

Fort Ville-Marie

Pointe-à-Callière redonne aux Montréalais leur lieu de fondation par l'ouverture au public du Fort de Ville-Marie - Pavillon Québecor. En primeur : des traces authentiques de la première habitation à avoir abrité les fondateurs de Montréal ! Lors de la visite, vous revivrez la formidable aventure de la naissance de Montréal et sentirez la fébrilité qui animait les Paul de Chomeday de Maisonneuve, Jeanne Mance et les autres pionniers.

Dès le 20 mai - Musée Pointe-à-Callière et Fort de Ville-Marie

http://www.375mtl.com/programmation/fort-ville-marie-336/

Franchir un mur pour construire des ponts

La Société des arts technologiques [SAT], la Commission scolaire de Montréal et l'organisme MU s'unissent pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal lors d'une fête de quartier à l'école secondaire Pierre-Dupuy et lors d'ateliers d'art mural et vidéo. Le point d'orgue de ce projet sera la réalisation d'une murale vidéo, préparée avec l'aide des élèves de trois écoles de l'arrondissement.

24 mai - École secondaire Pierre-Dupuy

http://www.375mtl.com/programmation/franchir-un-mur-pour-construire-des-ponts-161/

Festival jeunesse-Active ta couleur - Partie 1

Les 24-25 et 26 mai, les jeunes des écoles secondaires francophone et anglophone de Saint-Léonard courront la distance entre Québec et Montréal, sur le chemin du Roy. Lorsqu'ils auront atteint Saint-Léonard, les jeunes des écoles primaires se joindront à eux pour courir les derniers kilomètres. Et à l'arrivée, musique et festivités seront au rendez-vous.

24, 25, 26 mai - Saint-Léonard

http://www.375mtl.com/programmation/festival-jeunesse-active-ta-couleur-211/

Les petits ruisseaux font les grandes rivières

À l'occasion du 40e anniversaire des Concerts Lachine, nous vous proposons un événement musical qui célèbre l'histoire et la vitalité culturelle de Lachine. Le spectacle est construit autour de musiques de différentes époques ayant marqué notre histoire. Venez entendre des ensembles et des chorales d'écoles de Lachine qui vous offriront un voyage à travers notre histoire musicale.

25 mai - Marina d'escale ou Église Saints-Anges (en cas de pluie)

http://www.375mtl.com/programmation/les-petits-ruisseaux-font-les-grandes-rivieres-163/

Saint-Laurent en 7 temps

SAINT-LAURENT en 7 TEMPS est une présentation en réalité virtuelle, accessible gratuitement au Musée des maîtres et artisans du Québec dès la fin mai 2017. Venez faire l'expérience du visionnement 360° et laissez-vous raconter 7 histoires courtes inspirées de l'histoire de l'arrondissement et interprétées par les enfants du quartier. C'est un rendez-vous inédit, technologique et poétique pour tous les âges.

Dès le 25 mai, mercredi au dimanche - Musée des maîtres et artisans du Québec

http://www.375mtl.com/programmation/saint-laurent-en-7-temps-162/

100 % Montréal

Dans ce coup de sonde des maîtres du théâtre documentaire, le collectif Rimini Protokoll permet aux Montréalais de s'observer tels qu'ils sont. Qui évite de payer ses impôts?? Qui est contre le port du voile dans l'espace public?? Qui a déjà trompé son ou sa partenaire?? Sans filtre et sans faux-fuyant, les courageux participants de 100 % Montréal répondent à toutes les questions, des plus banales aux plus graves. Se déplaçant sur la scène comme dans un diagramme organique -- jamais des statistiques n'auront été aussi vivantes ! - ils incarnent l'opinion publique de manière sensible, donnant à voir ses mouvements imprévisibles avec fracas. Un regard franc sur les identités multiples de notre ville.

Du 25 au 28 mai - Théâtre Jean-Duceppe

http://www.375mtl.com/programmation/100-montreal-1/

Activités en cours

Cité Mémoire

Dès le 10 mai 2017, quatre nouveaux tableaux s'ajoutent au parcours dont le Grand Tableau Cité Mémoire, un survol de plus de 375 ans d'histoire de Montréal en images et en musique sur les grands murs du Palais de justice de Montréal.

Plus de vingt tableaux en mouvements, en paroles et en musique. Téléchargez l'application.

Tous les soirs - Vieux-Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/cite-memoire-59/

Connexions vivantes - Mise en lumière du pont Jacques-Cartier

Icône architecturale du paysage montréalais, le pont Jacques-Cartier se dote, dès le 17 mai, d'une signature lumineuse aussi ambitieuse que novatrice. Un hommage à l'ingénierie unique de sa structure historique. Premier pont connecté au monde, il sera animé chaque nuit par une programmation intelligente qui évoluera au rythme des saisons et de l'énergie montréalaise. Un symbole rassembleur, vivant et pérenne.

À partir du 17 mai - Pont Jacques-Cartier

http://www.375mtl.com/programmation/connexions-vivantes-mise-en-lumiere-du-pont-jacques-cartier-41/

Montréal AVUDO

Montréal Avudo, un spectacle grandiose en hommage au fleuve Saint-Laurent se déploie en immenses projections inspirées d'éléments de l'histoire de la ville pour vous transporter dans le temps. Ce spectacle poétique multimédia créé spécialement pour le 375e de Montréal par la renommée Compagnia Finzi Pasca s'installe dans le secteur ouest du Vieux-Port de Montréal, à proximité du quai King Edward et du Centre des Sciences de Montréal.

Petits et grands seront séduits, touchés et envoûtés par la magie évocatrice des images et des scènes projetées sur des murs d'eau en mouvement et d'autres installations tout aussi spectaculaires

Du 17 mai au 2 septembre - Quai King Edward, Vieux-Port de Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/montreal-avudo-70/

Les midis Ville-Marie

Organisation de 24 « Midis Ville-Marie », soit 24 rencontres informelles, ludiques et participatives avec les chercheurs des grandes institutions de recherche présentes dans Ville-Marie. Mises en scène animées par des étudiants en théâtre, elles auront lieu dans 24 espaces publics extérieurs de l'arrondissement. De plus, toutes les rencontres comprendront des expériences simples et étonnantes que le public sera invité à réaliser. Une place importante sera également réservée aux questions du public.

Du 11 mai au 19 octobre - 24 lieux différents

http://www.375mtl.com/programmation/les-midis-ville-marie-205/

Flash ton quartier!

Flashmob, prestations de danse avec projections numériques et activités d'animation pour toute la famille devant différents lieux historiques du quartier Hochelaga-Maisonneuve, les vendredis des mois de mai et juin 2017. Rendez-vous hebdomadaire gratuit s'adressant autant aux petits qu'aux grands! Cadeaux à faire tirer sur place !

Du 6 mai au 2 juin - Esplanade du Stade Olympique

http://www.375mtl.com/programmation/flash-ton-quartier-180/

Page Blanche

La page blanche... le début de toute création! Elle sera ici représentée par un espace public extérieur qui servira de lieu de rencontre entre des artistes et des citoyens qui, ensemble, partageront un moment de réflexion et poseront un geste créatif commun. Photographie, peinture, danse, littérature ou musique, il y aura place à toutes les formes d'art! Ces rencontres avec les citoyens serviront d'inspiration à une vingtaine d'artistes invités dont les oeuvres seront présentées lors d'un vaste événement fêtant la rencontre des arts et des citoyens. Chaque samedi de mai à octobre, PAGE BLANCHE se déploiera à deux endroits de l'arrondissement, le matin et le soir, avec des artistes différents. Chaque endroit donnera lieu à une création unique.

Tous les samedis, à partir du 6 mai à octobre 2017 - Parc du Pélican

http://www.375mtl.com/programmation/page-blanche-170/

Rues de Montréal

L'événement LES RUES DE MONTRÉAL racontera l'histoire de huit lieux historiques de Rosemont-La Petite-Patrie et de cinq lieux dans le Plateau-Mont-Royal à travers une exposition extérieure dans chacun des quartiers, du printemps à l'automne. La publication complète des treize histoires sera accessible gratuitement sur Internet, durant toute l'année 2017. Ce sont treize auteurs de bande dessinée de Montréal qui se chargeront de vous faire (re)découvrir ces lieux. Ce projet est organisé par la revue PLANCHES et le Festival BD de Montréal.

Du 6 mai au 26 octobre - Parc de la Petite-Italie, Parc Baldwin et Parc Molson

http://www.375mtl.com/programmation/rues-de-montreal-235/

Vivre ensemble : Montréal, nouveau monde

En plus de mettre en lumière l'histoire de la fondation de Montréal et de la rencontre avec les peuples autochtones, l'exposition soulignera les différentes vagues d'immigrations de diverses cultures. Toutes ces communautés ont contribué à façonner la personnalité du Montréal d'aujourd'hui, une métropole cosmopolite de langue française où se côtoie une population très diversifiée. Une réalisation du Centre d'histoire de Montréal et du Bureau de la présidence du conseil.

Mai 2017 - Hall d'honneur de l'hôtel de ville

http://www.375mtl.com/programmation/vivre-ensemble-montreal-nouveau-monde-609/

Les Amuse-Bouches

Cet événement original en fera sourire plus d'un! Les bouches d'égout feront l'objet d'un déversement de créativité dans une ambiance foraine et participative. Au menu : peinture en direct et spectacles de théâtre, de musique, de cirque et de marionnettes. Un projet en arts de la rue qui implique des artistes, des organismes et des écoles du quartier. Les AMUSE-BOUCHES donneront à voir des fresques éphémères sur les bouches d'égouts et de courtes prestations de 375 secondes issues d'ateliers de médiation qui seront présentées sur un circuit de bouches sélectionnées.

De mai à septembre - Lieux publics

http://www.375mtl.com/programmation/les-amuse-bouches-220/

Les contes de Verdun

Au programme de l'été, trois soirées de bivouac feront entendre les paroles de trois auteurs. À chacune de ces soirées, un conteur invité prêtera sa voix pour raconter une des histoires imaginées par l'un de ces auteurs. Une soirée passée à la belle étoile à écouter des contes chuchotés autour d'un feu qui crépite, ce sera assurément un moment privilégié à partager entre voisins.

Du 1er mai au 30 novembre - Promenade Wellington

http://www.375mtl.com/programmation/les-contes-de-verdun-177/

Espace libre pour la culture 375

Espace libre pour la culture consiste à occuper temporairement un terrain vague situé à l'angle des rues Notre-Dame et D'Orléans pour le transformer en lieux de résidences artistiques en 2017, pour un total de quatre résidences artistiques de deux mois chacune. Chaque résidence explora une saison et l'histoire du quartier.

Du 1er mai au 31 décembre - Terrain Notre-Dame coin d'Orléans

http://www.375mtl.com/programmation/espace-libre-pour-la-culture-375-213/

Montréal, toute une histoire

Ce circuit historique et ludique, le long du Saint-Laurent, sera partagé en secteurs pour les promeneurs qui veulent explorer à pied les environs, ou les promeneurs en bicyclette qui ne veulent pas parcourir tout le trajet. Il y aura quatre ou cinq secteurs et une vingtaine de panneaux interprétatifs et interactifs seront disposés, entre la Maison Saint-Gabriel et le Musée de Lachine. Ils rendront l'expérience de la visite concrète et immédiate. Deux approches seront proposées pour le parcours : une approche plus informative, culturelle et historique, avec audio et photos, accessible à tous, et une approche totalement ludique avec une quête ou un jeu, idéal pour le parcours en famille.

À partir du 3 mai - Le long du fleuve Saint-Laurent, entre la Maison Saint-Gabriel et le Musée de Lachine

http://www.375mtl.com/programmation/montreal-toute-une-histoire-10/

MTL375 Rosemont Petite-Patrie

Une galerie d'art éphémère apparaîtra dans certains lieux de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie.

Depuis le 21 décembre - Ruelle derrière le Artgang (6524, rue St-Hubert) et parc de Gaspé (6699, avenue de Gaspé)

http://www.375mtl.com/programmation/mtl375-rosemont-petite-patrie-127/

Le Country, de la colonisation à nos jours

L'histoire du country à Montréal, de sa colonisation à aujourd'hui. Un rappel sur l'histoire et l'importance du country dans Hochelaga-Maisonneuve.

Soirées country tous les vendredis du 3 février au 28 juillet dès 20 h - Bistro Le Ste-Cath

http://www.375mtl.com/programmation/le-country-de-la-colonisation-a-nos-jours-en-route-vers-le-festival-252/

Mode Expo 67

Expo 67 fut une vitrine extraordinaire pour les créateurs de mode montréalais. 50 ans plus tard, le Musée McCord expose sa riche collection de vêtements et d'accessoires, ainsi que sa collection d'archives de l'Expo. Venez voir plus d'une soixantaine de costumes, des uniformes d'hôtesses de différents pays et provinces, des vêtements griffés de créateurs tels que Marielle Fleury, Michel Robichaud, Jacques de Montjoye, Serge et Réal ainsi que John Warden. Avec en plus des croquis, des photos spectaculaires et des témoignages de ceux qui furent de cette grande manifestation, la tendance est clairement au rétro!

Du 17 mars au 1er octobre - Musée McCord

http://www.375mtl.com/programmation/mode-expo-67-339/

AURA

Une expérience lumineuse au coeur de la Basilique

Une source de lumière dévoile la richesse du patrimoine de la basilique, nous invitant à célébrer sa beauté. L'expérience débute par un parcours lumineux qui nous rapproche de la basilique en posant un autre regard sur ses oeuvres. Une immersion progressive dans un univers sonore et visuel captivant nous guide jusqu'au coeur de Notre-Dame.

Du 21 mars au 31 décembre - Basilique Notre-Dame de Montréal

http://www.375mtl.com/programmation/aura-330/

Aime comme Montréal Place des arts

La diversité culturelle est l'un des aspects les plus importants de la signature de Montréal. À l'occasion des festivités du 375e anniversaire de Montréal, Aime comme Montréal propose un regard intimiste et authentique de la diversité culturelle à travers un photoreportage de 60 couples interculturels montréalais inspirants. À travers un livre et une exposition déployée dans des lieux phares de Montréal, Aime comme Montréal invite à une célébration de la diversité montréalaise.

20 avril au 21 mai - Place des arts

http://www.375mtl.com/programmation/aime-comme-montreal-a-la-place-des-arts-122/

Expo 67 - Rêver le monde

Célébrons la démesure et l'esprit novateur d'Expo 67 avec un parcours multimédia immersif réalisé à partir d'archives de l'ONF et de Radio-Canada. En complément, nous proposons une visite guidée de l'île Sainte-Hélène pour redécouvrir les anciens sites d'Expo 67.

Du 26 avril au 8 octobre - Musée Stewart

http://www.375mtl.com/programmation/expo-67-rever-le-monde-348/

Écho 67

50 ans plus tard, retournez dans le futur imaginé par Buckminster Fuller, dans le pavillon le plus emblématique de l'Exposition universelle de Montréal, pour explorer l'héritage environnemental de l'Expo. Histoire, photos, production audiovisuelle, immersion... Émotions durables en vue.

Dès le 27 avril - Biosphère

http://www.375mtl.com/programmation/echo-67-349/

Pour en savoir plus sur tous les événements, visitez la section programmation au http://www.375mtl.com/programmation ou téléchargez l'application 375MTL.

À propos de la Société des célébrations du 375eanniversaire de Montréal

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com

