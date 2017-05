G2A.COM lance la troisième édition de G2A Deal le 11 mai







La plateforme de vente de jeux numérique internationale G2A.COM, en collaboration avec le programme de soutien aux développeurs et aux éditeurs G2A Direct, lance la troisième édition de son pack de jeux G2A Deal le jeudi 11 mai. Cette édition inclut Tempest de Herocraft, The Uncertain: Episode 1 - The Last Quiet Day de ComonGames, Bulb Boy de Bulbware, Mushroom Wars de Zillion Whales et The Red Solstice d'Ironward.

Tous les jeux inclus dans les packs G2A Deal proviennent directement des développeurs et des éditeurs eux-mêmes, sans qu'aucun revendeur tiers ne soit impliqué. G2A Direct, qui compte aujourd'hui plus de 100 développeurs et éditeurs en son sein, est fier de présenter la troisième édition de son pack de jeux.

Cette édition de G2A Deal vise à promouvoir des jeux intéressants produits par des développeurs indépendants :

Tempest - un RPG d'action à monde ouvert sur le thème des pirates dans lequel les joueurs peuvent naviguer en haute mer à travers trois mondes différents tout en recherchant de nouvelles quêtes et des navires à piller.

The Uncertain: Episode 1 - The Last Quiet Day - un jeu d'aventure narratif par épisodes se déroulant dans un monde post-apocalyptique. Le joueur joue le rôle du robot ingénieur RT-217NP et essaie de découvrir les raisons qui ont mené à la destruction de l'espèce humaine.

Bulb Boy - un jeu d'aventure d'horreur en point-and-click dans lequel le joueur doit aider un petit garçon à tête d'ampoule à vaincre des monstres.

Mushroom Wars - un jeu de stratégie en temps réel débordant d'action dans lequel le joueur mène une armée de champignons à travers diverses batailles complexes.

The Red Solstice - un jeu de survie tactique en équipe qui se tient en l'an 2280, après la destruction de la Terre. Le joueur doit se battre pour survivre sur Mars parmi les extraterrestres en tant que Space Marine.

Toutes les clés incluses dans la troisième édition de G2A Deal seront disponibles immédiatement après l'achat, car les codes Steam ne seront pas verrouillés par région. Les cinq jeux sont vendus pour un faible abonnement ou un modeste paiement unique.

