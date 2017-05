OASIS Group fait l'acquisition de Removal Services Scotland







DUBLIN, May 19, 2017 /PRNewswire/ --

Une nouvelle preuve de son engagement sur les marchés écossais et du nord du Royaume-Uni

OASIS Group, la société de gestion des dossiers et des informations à la croissance la plus rapide en Europe, vient de confirmer une autre acquisition majeure. Grâce à une transaction finalisée le 15 mai, le groupe a fait l'acquisition des activités de gestion des dossiers et des informations de Removal Services Scotland, Ltd., basée directement en périphérie d'Édimbourg, en Écosse.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160420/357828LOGO )



Après l'arrivée du groupe sur le marché écossais en décembre 2016, cet achat confirme l'importance qu'il accorde à cette zone ainsi que ses ambitions de développement en vue de mieux servir ses clients. En renforçant la présence d'OASIS en Écosse, cette transaction permet au groupe d'augmenter la portée de ses activités et de proposer davantage de services à ses clients nouveaux et existants.

« Le marché écossais a toujours été l'un de nos objectifs. Nous avons tout mis en oeuvre pour confirmer aussi rapidement notre présence sur ce marché. Nos clients sont notre principale priorité et nous espérons qu'ils verront cette acquisition comme l'expression de notre engagement envers eux », a déclaré Brian Connolly, directeur général d'OASIS Group. « Grâce à cette acquisition, nous profitons d'un emplacement exceptionnel qui nous permet de continuer à faire évoluer le portefeuille de services, toujours plus nombreux et plus diversifiés, que nous proposons à nos clients. »

Cette transaction constitue la 27e acquisition réussie d'OASIS Group.

À propos d'OASIS Group

Fondée en 1999, OASIS est l'une des sociétés de gestion des dossiers et des informations les plus grandes et les plus diversifiées en Europe. Basée à Dublin, en Irlande, avec des bureaux dans toute l'UE, OASIS compte plus de 300 collaborateurs et offre ses services à plus de 5 000 clients évoluant dans plusieurs domaines, dont les secteurs financier, juridique, de la santé, de l'administration publique et de l'éducation. Dernièrement, OASIS Group a été ajouté à la liste « Inc. 5000 Europe 2017 » des entreprises à la croissance la plus rapide en Europe.

http://www.OASISGroup.com

Contact auprès des médias :

Barbara Ellis

+353-1-866-6317

bellis@oasisgroup.com



Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 05:00 et diffusé par :