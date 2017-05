Bluefin Solutions aide Noble Corp. à se transformer en une organisation guidée par les données







LONDRES, May 19, 2017 /PRNewswire/ --

La société mondiale de conseils SAP collabore avec AWS pour lancer la première validation de principe pour SAP BW/4HANA au monde

Bluefin Solutions, une société Mindtree, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait contribué au déploiement de la première validation de principe au monde pour SAP BW/4HANA, permettant ainsi à la société de forage offshore Noble Corp. de promouvoir une meilleure prise de décision guidée par les données dans toutes ses activités. SAP BW/4HANA est l'application d'entreposage de données de prochaine génération SAP pour l'exploitation d'une entreprise numérique en temps réel. Bluefin, un partenaire SAP, a travaillé avec Amazon Web Services pour déployer rapidement la validation de principe et assurer l'agilité et la flexibilité numérique.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140416/681203 )



Noble Corp., possède et exploite l'un des parcs les plus modernes et les plus techniquement avancés de l'industrie du forage offshore et recherche un environnement d'entreposage de données plus moderne et des capacités de prise de décision mieux informées dans l'ensemble de ses activités. Noble Corp. a constaté que les utilisateurs commerciaux voulaient accéder plus rapidement à leurs données et améliorer leurs capacités de reporting pour prendre des décisions commerciales plus judicieuses, ce que la plateforme de base de données existante ne pouvait pas assurer.

Suite à la recommandation de SAP, la société Noble Corp. s'est associée à Bluefin Solutions pour la soutenir dans son parcours de transformation numérique. Après avoir acquis une compréhension approfondie des exigences de Noble Corp. en termes de reporting, Bluefin et AWS ont complété une validation de principe conjointe illustrant le potentiel de SAP BW/4HANA. Les sociétés ont fourni par la suite une instance 2TB HANA en moins d'une heure, ce qui a permis au projet de démarrer sans avoir à attendre que le matériel soit expédié et mis en rack.

Résultats

Outre la réduction de sa base de données de 700GB à 100GB et l'accélération de ses sauvegardes, Noble Corp. a obtenu les résultats suivants :

Ses employés passent moins de temps à produire des rapports et plus de temps sur d'autres tâches génératrices de revenus

La modélisation des données peut être effectuée sans perturber les activités courantes

Les utilisateurs finaux peuvent accéder facilement à des données en temps réel sans l'assistance du service informatique

Les utilisateurs peuvent produire des rapports de plus en plus complexes et acquérir une connaissance approfondie de leurs activités

« Il était urgent de faire le point, voir où nous sommes, où nous voulons être, et ce que nous devons faire pour faire maison nette », a déclaré Mary McLemore, directrice de l'analyse commerciale chez Noble Corp. « Bluefin nous a aidé à le comprendre et nous posons maintenant les bases sur lesquelles bâtir et innover. »

« Les entreprises actuelles doivent assurer un accès transparent en temps réel à des données révélatrices. En tant qu'entrepôt de données d'entreprise personnalisé pour le cloud, SAP BW/4HANA permet aux entreprises d'accélérer leur transformation numérique et de devenir agiles », a ajouté John Appleby, directeur mondial des ventes chez Bluefin. « Noble Corp. est un excellent exemple de société qui exploite le cloud pour devenir une organisation guidée par des données. Bluefin possède une expérience approfondie qui aide les entreprises à réaliser le potentiel du cloud et nous sommes ravis des résultats immédiats que cette validation de principe a produits pour Noble Corp. »

Bluefin démontrera des déploiements cloud SAP BW/4HANA dans le cadre de la conférence annuelle SAPPHIRE NOW® qui se tiendra du 16 au 18 mai à Orlando, en Floride.

Suivez Bluefin sur Twitter, @BluefinSolution, pour être informés des dernières nouvelles.

À propos de Bluefin :

Bluefin Solutions est la société mondiale de conseils SAP primée de Mindtree. En tant que l'une des premières sociétés à se lancer sur le marché avec une pratique SAP HANA en 2011, Bluefin s'impose comme partenaire d'innovation HANA de SAP. La société fournit des solutions dans 17 pays, collaborant pour transformer numériquement un portefeuille d'applications d'entreprise. La profondeur et l'étendue de ses connaissances et de sa compréhension des produits SAP, combinées à son approche agile, permettent à ses clients d'obtenir des résultats plus rapidement, d'atténuer le risque et de réduire leur coût total de propriété. Visitez http://www.bluefinsolutions.com pour plus d'informations.

À propos de Mindtree

Mindtree [NSE : MINDTREE] fournit des services technologiques et de transformation numérique depuis la conceptualisation jusqu'à l'exécution, permettant aux clients figurant au classement Global 2000 de se démarquer de la concurrence. Mindtree adopte une approche agile et collaborative envers la création de solutions personnalisées dans l'ensemble de la chaîne de valeur numérique. Dans le même temps, notre expertise approfondie en gestion d'infrastructure et d'applications permet d'optimiser votre environnement informatique pour en faire un atout stratégique. Que vous souhaitiez différencier votre entreprise, réinventer vos fonctions commerciales ou accélérer la croissance de votre chiffre d'affaires, nous pouvons vous aider à y parvenir. Visitez http://www.mindtree.com pour plus d'informations.

SAP, SAPPHIRE NOW et les autres produits et services SAP mentionnés dans les présentes ainsi que leurs logos respectifs sont des marques de commerce ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée SAP) en Allemagne et dans d'autres pays. Visitez http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx pour obtenir un complément d'informations sur les marques de commerce et les notices. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont les marques de commerce de leurs sociétés respectives.



Pour plus d'informations, contactez :

Sarah Wagstaff

Bluefin Solutions

+447970020033

Sarah.wagstaff@bluefinsolutions.com



Erik Arvidson

+1-978-518-4542

mindtree@matternow.com



Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 04:43 et diffusé par :