James Ross Consulting lance officiellement PackDevPro







PRINCETON, New Jersey, May 19, 2017 /PRNewswire/ --

PackDevPro est le logiciel de développement d'emballages de nouvelle génération (http://www.packdevpro.com)

James Ross Consulting a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de PackDevPro, un logiciel de nouvelle génération basé sur le Web qui permet aux créateurs d'emballages de développer rapidement des solutions pour des emballages nouveaux et rénovés manifestement optimisés pour la chaîne d'approvisionnement.

Stuart Kimpton, directeur du développement de PackDevPro, a commenté : « PackDevPro garantit des emballages dimensionnels optimisés pour les chaînes d'approvisionnement mondiales complexes. Il change la manière dont les emballages sont analysés avant de s'engager en matière d'outillage et de matrices. Le logiciel fournit une analyse des coûts et de la durabilité pour les options qu'il génère et apporte un retour sur investissement au bout d'un ou deux projets. Nous sommes enchantés par le potentiel de cette plateforme logicielle de nouvelle génération qui utilise de puissants algorithmes combinés à une logique de développement d'emballages dans le but d'offrir une approche radicalement différente aux équipes R&D pour les emballages. »

Créer des emballages et des chaînes d'approvisionnement à bas prix et durables constitue une priorité pour les fabricants. PackDevPro offre une amélioration de 5 à 15 % sur n'importe quel emballage analysé par le logiciel et est idéal pour une intégration dans le cadre d'un processus de Stage-Gate en R&D.

James Ross Consulting a déjà utilisé PackDevPro avec plusieurs de ses clients internationaux dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des biens de consommation au cours des deux dernières années, leur permettant d'économiser des millions de dollars.

À propos de James Ross Consulting

Fondée en 1993, James Ross Consulting est une société mondiale de conseil en emballages qui propose des services d'optimisation des coûts, d'assistance technique et d'analyse. Engagée à créer de la valeur, elle aide les entreprises du palmarès Fortune 500 à travers le monde à améliorer les performances de leurs emballages et de leur chaîne d'approvisionnement tout en réduisant leurs coûts. La société possède des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Pour en savoir plus sur James Ross Consulting, veuillez consulter les sites Internet internationaux de la société à l'adresse http://www.jrconsulting.com ou http://www.packdevpro.com.

Contact :

Directeur Amérique du Nord - Stuart Kimpton

100 Overlook Drive, Suite 200, Princeton, NJ 08540, États-Unis

Tél. : +1-609-375-2365

Portable : +1-608-770-3290

E-mail : stuart@jrconsulting.com



Chef de projet européen - Oliver Collins

Maids Moreton House, Buckingham, MK18 1SW, Royaume-Uni

Tél. au Royaume-Uni : +441280822278

Portable : +447549524279

E-mail : oliver.collins@jrconsulting.com



Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 04:30 et diffusé par :