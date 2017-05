Vivre jusqu'à 100 ans en bonne santé - Les enfants y sont-ils préparés ?







Débat annuel de Merck Consumer Health : réunion d ' experts du monde entier sur la façon de sensibiliser les enfants à vivre 100 ans en bonne santé

Présentation des résultats d ' une é tude mondiale de The Economist Intelligence Unit : l orsqu ' ils atteindront cet âge, les enfants d'aujourd'hui seront en moins bonne santé que les adultes de plus de 65 ans aujourd ' hui

Une meilleure coordination à tous les niveaux est nécessaire pour sensibiliser les enfants au lien entre leur mode de vie et leur santé à l'âge adulte

Merck, une entreprise scientifique et technologique de premier plan, a réuni des experts de diverses organisations de renom telles l'ONU, l'UNICEF, UNAIDS, la World Obesity Federation et McKinsey au siège de la société à Darmstadt, en Allemagne, pour débattre de questions clés telles que : Quelles sont les menaces les plus pressantes sur la santé de nos enfants à long terme? Que peut-on y faire dans les salles de classe et en dehors ? Et comment les écoles, les parents et les associations se partagent-ils cette responsabilité ?

Alors que l'espérance de vie continue d'augmenter dans le monde, les statistiques de l'Organisation Mondiale de la Santé montrent que les enfants d'aujourd'hui seront surement les premiers à vivre 100 ans. Mais comment vivre 100 ans en bonne santé avec vitalité et mobilité, et les défis à relever pour y préparer les enfants, était justement l'objet de la deuxième édition du « Global Consumer Health Debate » organisé hier à Darmstadt.

Uta Kemmerich-Keil, PDG et présidente de la division Consumer Health de Merck, a commenté : « Une chose est sûre : plus nous commençons à sensibiliser tôt les enfants à la façon de prendre soin d'eux-mêmes, plus l'impact à long terme sera important. Si ce débat a pu contribuer à renforcer l'éducation à la santé pour mes propres enfants ici en Allemagne, autant que pour les enfants du Brésil ou d'Inde, alors nous sommes en bonne voie pour bâtir un futur d'adultes en bonne santé, susceptibles de profiter pleinement de nombreuses années, au niveau mondial. »

Lors de l'événement, les conclusions du livre blanc de The Economist Intelligence Unit (EIU) « Kids and Old Age » ont été dévoilées. Cette étude mondiale décrit la situation actuelle : ce qui, selon les parents, les éducateurs, les décideurs, les institutions de recherche et les acteurs du développement, peut être entrepris pour mieux préparer les enfants à mener une longue vie en bonne santé. Les principales conclusions sont les suivantes :

Les enfants d'aujourd'hui seront en moins bonne santé que les adultes ayant actuellement plus de 65 ans lorsqu'ils atteindront cet âge.

Les problèmes liés au mode de vie sont susceptibles de contribuer à des maladies chroniques plus tard dans la vie et causent déjà des problèmes de santé chez les enfants.

Dans les cinq pays étudiés, les établissements scolaires s'attaquent aux principaux problèmes perçus, comme le manque d'exercice, mais ne prennent pas en considération les problèmes de santé mentale.

Peu d'éléments indiquent que ces programmes d'éducation scolaire permettent de freiner la hausse des taux d'obésité et de troubles mentaux.

En réunissant de nombreux acteurs, le débat a permis de créer des connections entre les responsables de la santé et du bien-être des enfants, et de créer un consensus pour une réflexion collaborative et des objectifs communs.

Cependant, ce débat, aux acteurs et opinions variés, a mis en évidence la façon dont les leçons de notre enfance ne se limitent pas au contexte de la maison et de l'école. En effet, les initiatives au sein des communautés et le soutien des pouvoirs publics, par exemple, jouent également un rôle. Le message important à retenir : En travaillant ensemble sur des initiatives complémentaires, nos enfants seront mieux préparés pour devenir des adultes et des aînés en bonne santé.

Les panels de cet évènement se composaient de nombreux intervenants internationaux: des représentants du gouvernement d'Afrique du Sud (ministère de l'Éducation), des représentants des Nations Unies pour l'éducation, l'enfance et la santé (UNICEF, Every Woman Every Child/ ONU, UNAIDS), des organisations associatives brésiliennes et indiennes (Inmed Brazil, Smile Foundation) dont l'impact sur le terrain est considérable, des consultants de l'industrie de la santé (McKinsey) et la World Obesity Federation.

L'événement a marqué une étape importante dans le parcours de Merck Consumer Health pour « Préparer la société à une nouvelle ère où les êtres humains vivent 100 ans en bonne santé ». Cet objectif est au coeur du mouvement WE100® de Merck Consumer Health, visant à sensibiliser sur les modes de vie sains, à tous les âges. Bien que le rapport et le débat aient aidés à guider les discussions à l'échelle mondiale, il parait encore plus critique de créer et de mettre des actions en oeuvre. Le projet WE100 concrétise cet engagement de Merck.

