Bostik fait l'acquisition des solutions pour préparation des sols de CGM, Inc. aux Etats-Unis







PARIS, May 19, 2017 /PRNewswire/ --

Arkema annonce l'acquisition par Bostik de CMP Specialty Products, l'activité de produits de préparation des sols de la société CGM basée aux Etats-Unis. Cette activité, qui a réalisé 15 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2016, présente des synergies importantes avec Bostik. Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Bostik de se renforcer sur le marché en croissance de la construction aux Etats-Unis et d'offrir à ses clients une gamme complète de solutions innovantes pour le marché des revêtements pour sols. Elle s'inscrit également pleinement dans la stratégie du Groupe d'accélérer sa croissance dans les adhésifs de spécialités avec des acquisitions ciblées.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/512968/Bostik.jpg )



Basée près de Philadelphie, Pennsylvanie, l'activité CMP de solutions pour préparation des sols offre une gamme très développée comprenant des patchs de réparation, des enduits de sols et des primaires d'accrochage pour les locaux commerciaux et résidentiels. Ces produits permettront à Bostik d'accélérer son développement dans le marché en forte croissance de la préparation des sols.

« Nous sommes très heureux d'accueillir les équipes de CMP Specialty Products. Cette acquisition renforce notre stratégie et permet d'offrir à nos clients les solutions les plus innovantes sur le marché des revêtements pour sols. Les équipes de CMP Specialty Products apporteront leur expertise reconnue sur le marché des revêtements pour sols commerciaux et leurs produits de grande qualité et très performants. Nous sommes impatients de développer cette expertise pour offrir à nos clients sur le marché américain une qualité de service encore meilleure» a précisé Vincent Legros, Directeur général de Bostik.

Après l'acquisition de Den Braven, leader dans les mastics de haute performance, réalisée en décembre dernier, Arkema confirme, avec cette nouvelle acquisition, sa volonté de poursuivre activement le développement de son activité Adhésifs de Spécialités, qui représente un des leviers majeurs de sa croissance sur le long terme.

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros. Porté par l'énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50 pays. Le Groupe cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l'eau, les solutions pour l'électronique, l'allègement et le design des matériaux, la performance et l'isolation de l'habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. http://www.arkema.com

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 03:30 et diffusé par :