Le GIGN dévoile ses nouveaux véhicules d'intervention blindés par Centigon







Le groupe d'intervention et les 6 antennes s'équipent d'une flotte de 4x4 blindés par le spécialiste français du blindage

Centigon France, une filiale du groupe Centigon Security, un des principaux acteurs sur le marché mondial des véhicules blindés civils et militaires, annonce aujourd'hui la remise des clés à la gendarmerie nationale d'une série de véhicules blindés de type Fortress Intervention lors d'une cérémonie qui s'est tenue à la caserne Pasquier de Satory en présence de plusieurs personnalités officielles dont le colonel Laurent Phélip, commandant le GIGN.

Le Fortress Intervention de Centigon est un 4x4 blindé destiné aux forces spéciales et aux unités d'intervention spécialisées dans les opérations de lutte contre le terrorisme et de maintien de l'ordre en Europe comme en opérations extérieures. Le véhicule est dimensionné pour recevoir une équipe d'intervention de 6 hommes dont 4 en zone arrière. Malgré un aspect extérieur conservé à l'identique, le Fortress Intervention offre un blindage de niveau militaire et peut résister aux différentes munitions de fusils d'assaut (type Kalashnikov AK-47) et aux explosions (grenades, explosion latérale...). Il est en outre équipé d'un ensemble de systèmes de sécurité dont une large trappe de riposte au pavillon, des run flat (affaissement limité) permettant de rouler avec un pneu crevé, les vitrages blindés sont en verre multicouche et polycarbonate.

Conçu sur un châssis Toyota Land Cruiser standard rigoureusement sélectionné pour ses performances, sa robustesse, sa fiabilité ainsi qu'un réseau mondial d'assistance, le véhicule dispose d'une motorisation essence (5.7L, 4.6L) ou diesel (4.5L).

Le colonel Laurent Phélip a souligné « l'importance d'un tel outil dans le dispositif de lutte contre le terrorisme et plus particulièrement dans le contexte actuel » ; il a, par ailleurs, tenu à « remercier les équipes qui ont travaillé à la fabrication de cette série pour leur écoute, réactivité et qualité des relations. Il est appréciable de pouvoir compter sur un savoir-faire de PME françaises dans le domaine de la défense et de la sécurité. »

« Le Fortress Intervention a d'ores et déjà été présenté à plusieurs événements dont le salon des Forces Spéciales SOFINS 2017 où il a suscité l'intérêt de bon nombre de visiteurs et de délégations étrangères ; nous sommes convaincus que d'autres groupes d'intervention feront prochainement le choix de la Gendarmerie Nationale que nous sommes fiers de compter parmi nos clients » a déclaré Franck BAUCHER, président de Centigon France.

A propos de Centigon France SAS

Avec plus de 60 ans d'expérience dans l'intégration de protection balistique et de blindage, CENTIGON produit tous types de véhicules blindés: transport de fonds, civils, et militaires. Fort d'un important savoir-faire industriel et d'une expertise balistique, les véhicules CENTIGON offrent une protection contre de multiples menaces (arme de poing, fusil d'assaut, arme perforante, IED, blast et mines). Leader sur son marché en Europe, Afrique et Moyen-Orient, Centigon France emploie 160 personnes et a livré plus d'un millier de véhicules blindés au cours des cinq dernières années.

