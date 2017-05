Emerson, client iPoint, remporte le prix de l'innovation EH&S







REUTLINGEN, Allemagne, May 19, 2017 /PRNewswire/ --

Le prestigieux prix Verdantix récompense le système de gestion de conformité des matériaux conçu par iPoint

L'institut de recherche indépendant Verdantix a distingué Emerson en lui décernant le prix de l'innovation EH&S (Environnement, Hygiène et Sécurité). La société multinationale d'ingénierie et de technologie, basée à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), a remporté le prix dans la catégorie des télécommunications et commodités pour la mise en oeuvre d'un nouveau système de gestion de conformité des matériaux. La solution, conçue et développée par iPoint, un prestataire leader de logiciels et de conseils dans le domaine de la conformité des produits environnementaux et sociaux, de la conformité des procédés, du développement durable et de l'économie numérique circulaire, a nettement amélioré la position EH&S de la société au classement Fortune 500 et les performances globales de l'entreprise. Les avantages réunissent des procédés de conformité des matériaux plus efficaces et des mécanismes d'émission de rapports relatifs aux législations internationales liées aux produits, telles que REACH, RoHS, la California Proposition 65, la directive européenne relatives aux piles et accumulateurs, ainsi que les lois liées aux minéraux de conflits.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/513633/Verdantix_EHS_Innovation_Awards.jpg )

« Nous sommes très honorés de recevoir cette prestigieuse distinction dans notre secteur », a déclaré Jason Volmer, le directeur de programme - conformité des matériaux des produits chez Emerson. « Emerson et iPoint travaillent en étroite collaboration afin de développer et mettre en oeuvre le système de gestion de conformité des matériaux, qui vise à faciliter la gestion des informations sur les matériaux des produits en provenance de fournisseurs du monde entier et à effectuer une analyse dans le cadre des nombreuses réglementations environnementales liées aux produits. Je me réjouis de voir nos équipes reconnues pour leurs efforts et leurs contributions à l'innovation. Emerson a choisi pour partenaire iPoint car l'entreprise est un leader reconnu dans le secteur de la conformité, capable de concevoir et développer une solution logicielle afin de satisfaire aux exigences mondiales de conformité des matériaux. »

Le prix de l'innovation EH&S Verdantix distingue les projets les plus fructueux utilisant des technologies innovantes de gestion de l'information améliorant les scores dans le domaine EH&S et les performances globales des entreprises. Pour les prix 2017, un jury indépendant composé de vétérans dans le domaine EH&S ayant une vaste expérience internationale a sélectionné onze gagnants dans des catégories dans le secteur public et privé parmi plus de 70 postulants. En recherchant des projets technologiques innovants dans le domaine EH&S, Verdantix espère partager les meilleures pratiques au sein de la communauté EH&S et donner aux équipes qui réussissent la reconnaissance qu'elles méritent. Le prix de l'innovation EH&S Verdantix distingue les deux entreprises pour avoir mis en oeuvre des projets technologiques innovants, ainsi que leurs fournisseurs de services et de logiciels.

« iPoint est particulièrement ravie d'avoir participé à cette solution EH&S distinguée. Notre distinction par un prestigieux prix du secteur est un formidable indicateur que nous soutenons nos clients de la bonne façon », a déclaré Joerg Walden, PDG d'iPoint. « Face au paysage sans cesse fluctuant des réglementations, il n'a jamais été plus important pour les entreprises de mettre en place une solution logicielle innovante et efficace afin de gérer une large variété d'exigences en matière d'EH&S et de réglementations de conformité liées aux produits et aux matériaux sur la totalité de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises qui sont à la recherche de systèmes de gestion de conformité des matériaux décisifs doivent voir Emerson comme un exemple et un modèle de rentabilité solide. »

Emerson et iPoint ont reçu leur prix durant le Verdantix EH&S Summit 2017, qui a eu lieu à Houston au Texas, du 15 au 17 mai. La conférence de cette année intitulée « Achieving EH&S Excellence With Innovative Technologies » (Atteindre l'excellence EH&S grâce à des technologies innovantes) et la cérémonie de remise des prix ont offert aux professionnels EH&S de différents secteurs un lieu de rencontre unique où ils ont pu constater comment d'autres entreprises profitent de la valeur apportée par des solutions de gestion des informations, des outils analytiques et des systèmes de gestion EH&S. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.verdantixsummit-ehs.com/na

À propos d'iPoint

iPoint-systems est un fournisseur de premier plan de logiciels et de conseils dans le domaine de la conformité des produits environnementaux et sociaux, de la conformité des procédés, du développement durable et de l'économie numérique circulaire. 45 000 entreprises dans le monde entier s'appuient sur iPoint pour gérer, tracer, analyser et émettre des rapports sur le réseau complet de création de valeur. Les logiciels et services de conseil d'iPoint vous soutiennent pour respecter et anticiper les exigences et les réglementations, telles que REACH, RoHS, WEEE, ELV, EHS, les lois liées aux minéraux de conflits et d'esclavage moderne, ainsi que d'autres développements de tendance et défis régissant les produits, la chaîne d'approvisionnement et la direction de l'entreprise. La perspective circulaire et holistique d'iPoint englobe un procédé de gestion du cycle de vie du système numérique et continu, assurant à la fois le respect des lois et la durabilité des produits, des chaînes de valeur et des marques. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.ipoint-systems.com/

À propos d'Emerson

Emerson (NYSE : EMR), dont le siège est basé à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), est une société mondiale de technologies et d'ingénierie fournissant des solutions innovantes à des clients dans les secteurs industriels, commerciaux et résidentiels. Notre division Emerson Automation Solutions aide les industriels de procédés d'intégration, les fabricants indépendants et les entreprises hybrides à optimiser leur production, à protéger le personnel et l'environnement, tout en optimisant leurs dépenses d'exploitation et d'énergie. Notre division Emerson Commercial and Residential Solutions permet d'assurer le confort et la santé, de protéger la qualité et la sécurité alimentaire, d'accroître le rendement énergétique et de créer une infrastructure durable. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.emerson.com/

La photo accompagnant ce communiqué est disponible dans le fil AP PhotoExpress en utilisant le numéro de référence PRN978818



Contact auprès des médias

Dr Katie Boehme

iPoint-systems gmbh

directrice des communications d'entreprise et des relations publiques

+49 (0)7121-1-44-89-60

katie.boehme@ipoint-systems.de



Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 00:05 et diffusé par :