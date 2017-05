Imaflex annonce la nomination de nouveaux candidats au conseil d'administration aux fins d'élection à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSX-V: IFX) annonce sa liste de candidats aux postes d'administrateur aux fins d'élection à sa prochaine assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui aura lieu le 21 juin 2017. La liste est composée de deux nouveaux candidats et de cinq administrateurs actuels.

Mario Settino et Lorne Steinberg se présenteront aux fins d'élection à l'assemblée annuelle et extraordinaire en tant que nouveaux candidats au conseil d'administration et les administrateurs actuels, soit Joe Abbandonato, Tony Abbandonato, Michel Baril, Consolato Gattuso et Philip Nolan, brigueront un nouveau mandat.

Nouveaux candidats aux postes d'administrateur

« Les nouveaux candidats indépendants aux postes d'administrateur sont des personnes hautement qualifiées et expérimentées qui apportent une nouvelle perspective au conseil », a déclaré Joe Abbandonato, président et chef de la direction, et président du conseil d'Imaflex. « Ils sont des leaders avérés qui ont un historique de création de valeur et qui possèdent une vaste expérience qui contribuera à la réussite de nos stratégies de croissance. Nous sommes impatients de bénéficier de leurs judicieux conseils. » Une brève biographie de chaque candidat est présentée ci?après.

Mario Settino

Mario Settino est un professionnel aguerri comptant plus de 30 années d'expérience en finance et en exploitation dans divers secteurs comme les services, la fabrication et la haute technologie. Il est actuellement chef des finances de BioAmber et, auparavant, il a été président et chef des finances de PEDS Legwear, chef des finances de Technologies Miranda, vice?président principal des finances de la division du Québec de Les Compagnies Loblaw, vice?président des finances de Bombardier Aéronautique et, avant cela, il a été cadre de haut niveau au développement de LGS (société d'IBM). M. Settino est comptable professionnel agréé et a commencé sa carrière chez Deloitte. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia et d'un diplôme universitaire supérieur en comptabilité de l'Université McGill.

Lorne Steinberg

M. Steinberg est le fondateur de Gestion de patrimoine Lorne Steinberg, cabinet offrant des services?conseils en placement à des particuliers, des institutions et des fondations fortunés. Auparavant, il a été président et chef des services de placement des activités de conseillers en valeurs d'AGF à Montréal, Gestion des investissements Magna Vista, et, auparavant, il a travaillé chez Lafferty, Harwood and Partners. M. Steinberg est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université McGill et d'une maîtrise en administration des affaires de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Il est également analyste financier agréé (AFA).

Parallèlement à ces ajouts proposés, Giles Émond et Camillo Lisio prendront leur retraite du conseil d'Imaflex et ne brigueront pas de nouveau mandat. Le départ de M. Lisio entre en vigueur immédiatement. « Au nom du conseil, je tiens à souligner les nombreuses années de service et l'apport considérable à la Société de nos administrateurs sortants au fil des ans et à les remercier pour tout ce qu'ils ont fait », a conclu M. Abbandonato.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États-Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com.

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous?entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR à www.sedar.com et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'évènements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Imaflex Inc.

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 19:09 et diffusé par :