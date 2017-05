Devonian annonce le début de la négociation de ses actions à la Bourse de croissance TSX







QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 18 mai 2017) - Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:GSD ) est heureuse d'annoncer que la Bourse de croissance TSX a émis aujourd'hui son bulletin définitif à l'égard de la réalisation de l'opération admissible précédemment annoncée et de son placement public concomitant. En conséquence, les actions à droit de vote subalterne de la Société seront admises à la négociation à la Bourse de croissance TSX à l'ouverture des marchés le vendredi 19 mai 2017 sous le symbole GSD et les actions ordinaires d'Orletto seront retirées de la cote.

À propos de Devonian

Devonian est une société pharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments sous ordonnance d'origine botanique. Cette stratégie est supportée par les directives réglementaires de l'agence réglementaire américaine (FDA) favorisant un développement plus efficace des médicaments botaniques comparativement à celui des médicaments sous ordonnance traditionnels. Devonian est fondée sur une vaste plate-forme technologique provenant de plus de dix années de recherche. Cette plate-forme fournit un processus unique d'extraction, de purification, de stabilisation et de conditionnement du complexe moléculaire responsable de la photosynthèse des plantes et des algues : la Technologie Supra Moléculaire d'Extraction et Stabilisation (SUPREX). Le « ThykamineMC » est le premier produit dérivé de cette plate-forme. La puissance des activités anti-inflammatoire et anti-oxydative du « ThykamineMC » a été démontrée dans plusieurs études pré-cliniques ainsi que dans une étude clinique de phase 2a de « preuve de concept » chez des patients souffrant de colite ulcéreuse distale, de grade léger à modéré. Le produit progresse maintenant dans la phase des grandes études de phase 2 et ce, dans deux domaines thérapeutiques : la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Bien que la principale activité de Devonian soit le développement de médicaments botaniques, Devonian est également impliquée dans le développement de produits à valeur ajoutée en dermo-cosmétique dans le cadre d'une stratégie secondaire destinée à générer des revenus à court terme et optimiser l'efficacité du processus de fabrication.

