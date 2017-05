Renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) - Le Québec poursuit sa mobilisation







QUÉBEC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec poursuivra son offensive, amorcée depuis plusieurs mois, afin de faire valoir les intérêts du Québec dans le cadre de la renégociation de l'ALENA.

Au cours des derniers mois, l'administration américaine a véhiculé son intention de rouvrir cet accord de commerce. Cette volonté a été confirmée, aujourd'hui, par le déclenchement officiel du processus de renégociation de l'ALENA.

« Plus que jamais, nous nous mobiliserons avec nos partenaires que sont les syndicats, les entreprises, notre réseau de représentation aux États-Unis et le gouvernement fédéral pour démontrer à quel point les États-Unis profitent autant que le Québec des retombées de nos relations commerciales. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Le gouvernement du Québec n'a pas attendu que ce geste soit posé pour promouvoir l'importance des échanges commerciaux entre le Québec et les États-Unis, lesquels atteignent 88 milliards de dollars annuellement. Parmi les actions mises de l'avant, notons :

18 octobre 2016 : nomination de M. Raymond Chrétien à titre de négociateur du Québec dans le dossier du bois d'oeuvre;

24 octobre 2016 : dévoilement de la Stratégie québécoise de l'exportation qui prévoit l'ajout de sept attachés commerciaux aux États-Unis;

28 novembre 2016 : dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'exportation, 2 millions de dollars sont annoncés pour le Centre de croissance accélérée : 40 entreprises québécoises exportatrices seront accompagnées afin d'accroître leurs exportations aux États-Unis;

23 janvier 2017 : la ministre Dominique Anglade rencontre une quarantaine d'entreprises exportatrices du Québec pour élaborer un plan d'action en prévision de la renégociation de l'ALENA;

12 février 2017 : nomination de M. Raymond Bachand à titre de conseiller spécial pour défendre les intérêts spécifiques du Québec en vue de la renégociation de l'ALENA;

17 mars 2017 : journée de mobilisation sur les enjeux liés à la relation commerciale Québec-États-Unis, à laquelle le premier ministre du Québec a participé. Des personnalités américaines étaient présentes, dont Jodi Hanson Bond , vice?présidente Amériques de la U.S. Chamber of Commerce, et Maryscott Greenwood , présidente et chef de la direction du Canadian American Business Council.

À cela, s'ajoutent la présence d'un ministre québécois à toutes les deux semaines aux États-Unis, des échanges réguliers avec le gouvernement fédéral et des discussions avec nos homologues américains.

« Au cours des derniers mois, le premier ministre, ma collègue Christine St?Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et moi avons eu l'occasion de discuter avec de nombreux partenaires américains. Tous nous ont fait part de l'importance de maintenir et de développer nos relations d'affaires. C'est la raison pour laquelle il faut continuer d'échanger avec nos partenaires américains, afin de faire valoir cette interrelation de nos marchés. Le Québec est une société ouverte. Les accords commerciaux profitent à nos entreprises. L'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne facilitera notamment l'accès des produits québécois au marché européen, un bassin de 500 millions de consommateurs. L'Accord de libre-échange nord-américain a aussi permis l'augmentation des échanges commerciaux entre le Québec et les États-Unis. Ceux-ci ont doublé depuis l'entrée en vigueur de cet accord, qui a été profitable pour toutes les parties. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

