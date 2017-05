Lexus et Mark Ronson invitent les fans à produire leur propre composition pour accompagner l'expérience de conduite ultime du LC







Lexus s'associe au producteur de musique primé pour inviter les fans à célébrer le lancement du luxueux LC dans le cadre de la campagne « Make Your Mark »

Lexus et Mark Ronson dévoilent aujourd'hui un court-métrage offrant aussi bien aux amateurs de musique qu'aux fans de voitures la chance d'améliorer encore l'expérience de conduite du LC, en créant leur propre composition d'accompagnement, à l'aide des bases musicales produites en exclusivité par Ronson en studio.

En s'inspirant du luxueux coupé LC révolutionnaire et de la destination musicale de renommée internationale qu'est Ibiza, les membres du public auront l'opportunité de devenir eux-mêmes des DJ en accédant à une plateforme personnalisée leur permettant de créer leur titre, à l'aide du séquenceur Novation Launchpad, leader du marché.

Passionné de voitures et (bien sûr) de musique, Mark a lui-même créé un titre reflétant sa propre vision de la conduite, une inspiration pour les personnes relevant le défi, qui est disponible ici : www.lexus.eu/makeyourmark

Célébrée pour son héritage musical et ayant accueilli certains des musiciens les plus créatifs au monde, Ibiza était le lieu parfait pour présenter l'ambition de Lexus de créer des expériences exceptionnelles dans les mondes de la musique, de l'art et de la technologie. Renommée pour ses routes côtières emblématiques et ses eaux bleues cristallines, Ibiza et ses magnifiques paysages offrent une toile de fond unique pour mettre en relief le design et les performances inégalés du LC.

L'expérience de conduite immersive du LC marque la prochaine phase de la campagne Make Your Mark qui, au cours des cinq mois à venir, offrira aux consommateurs et aux fans la chance d'accéder à du contenu passionnant et à de fantastiques expériences.

Le design du coupé LC reste remarquablement fidèle à celui de la voiture conceptuelle LF-LC, faisant de ces deux modèles des lauréats de l'EyesOn Design Award. Le LC est la figure de proue d'une culture de développement automobile en pleine évolution chez Lexus, qui repose sur une collaboration étroite sans précédent entre ses équipes de design et d'ingénierie afin de créer de nouveaux modèles.

Pour composer votre titre reflétant l'expérience de conduite ultime du LC, rendez-vous à l'adresse http://www.lexus.eu/makeyourmark

À PROPOS DE LEXUS

Depuis son lancement en 1989, la marque Lexus a acquis une renommée internationale par sa quête de perfection, la qualité exceptionnelle et le contenu technologique sophistiqué de ses produits, ainsi que son approche unique d'un service client complet. Renforçant encore les valeurs fondatrices de la marque (qualité de fabrication, confort et luxe intérieur incomparables), Lexus poursuit actuellement le renouvellement de sa gamme et propose de nouveaux modèles séduisants et visionnaires offrant un style plus audacieux, une meilleure dynamique de conduite et des technologies de pointe. Lexus demeure aujourd'hui le premier - et le seul - constructeur automobile haut de gamme à décliner une gamme complète de modèles 100 % hybrides avec notamment le RX 450h, le NX 300h, le GS 450h et le GS 300h, le LS 500h, le LC 500h, l'ES 300h, l'IS 300h, le CT 200h et le HS 250h. En Europe, les modèles 100 % hybrides représentent plus de 60 % des ventes de Lexus.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : http://newsroom.lexus.eu

