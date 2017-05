Matinée d'affaires de PME MTL Est-de-l'Île : RECYC-QUÉBEC annonce son soutien à Synergie Montréal







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une matinée d'affaires printanière réunissant près de 100 entrepreneurs et intervenants économiques, PME MTL Est-de-l'Île a reçu RECYC-QUÉBEC qui a annoncé sa contribution de 180 000 $ à l'initiative Synergie Montréal. Ce projet novateur, lancé en 2016 grâce au programme PR@M-Est de la Ville de Montréal, un programme dédié à la relance économique de l'Est de Montréal et soutenu financièrement par le Secrétariat de la région métropolitaine du Gouvernement du Québec, offre un potentiel de développement économique important pour l'Est de Montréal tout en contribuant à la réduction de l'empreinte environnementale des entreprises.

Contribution de RECYC-QUÉBEC

Le soutien financier de RECYC-QUÉBEC annoncé par M. Martin Bédard, directeur des opérations de RECYC-QUÉBEC, permettra de pérenniser l'approche d'écologie industrielle déployée dans le cadre de l'initiative Synergie Montréal. L'équipe pourra sensibiliser, mobiliser et recruter de nouvelles industries, commerces et institutions (ICI) afin de réaliser un bilan de leur gestion des ressources et des matières résiduelles et de créer entre eux une symbiose à fort potentiel de gains. En appuyant ce projet, le gouvernement souhaite favoriser l'approche de l'économie circulaire, et contribuer à aider les entreprises à réduire leur empreinte environnementale.

« PME MTL Est-de-l'Île est reconnaissant de l'appui de Recyc-Québec au projet Synergie Montréal. Avec cette nouvelle contribution, nous faisons de bons pas vers la pérennité d'un projet fort structurant pour le développement économique de l'Est de Montréal», affirme M. Michel Taylor, président du conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'Île.

«L'écologie industrielle offre un grand potentiel de développement économique dans l'Est de Montréal. Cette approche permet non seulement aux entreprises du territoire de se démarquer, mais également d'être plus compétitives, tout en étant plus efficaces dans l'utilisation des ressources. L'initiative lancée en 2016, avec l'appui du PRAM-Est de la Ville de Montréal et du Secrétariat de la région métropolitaine du gouvernement du Québec, compte déjà dix-huit entreprises participantes. Ce nouveau financement sera un effet de levier important pour recruter de nouveaux membres dans la symbiose », précise Mme Annie Bourgoin, directrice générale de PME MTL Est-de-l'Île.

Déjà 18 entreprises de la Ville de Montréal-Est et des arrondissements d'Anjou, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard ont plongé dans l'approche de l'écologie industrielle.

Les bonnes pratiques d'affaires étaient au rendez-vous

Conviés à une matinée d'affaires réseautage sous la thématique des bonnes pratiques en matières d'écologie industrielle et de développement durable, les invités ont eu l'occasion de découvrir des solutions novatrices et de rencontrer plusieurs intervenants de qualité : Association pour le recyclage des produits électroniques, Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie, Conseil du bâtiment durable du Canada, Conseil d'économie sociale de l'Île de Montréal, Insertech, Miel Montréal, Pousses urbaines, Vélo Québec et Voyagez Futé.

À propos de Synergie Montréal

S'inscrivant dans le concept d'économie circulaire, Synergie Montréal cherche à créer de la richesse en favorisant l'échange de produits, de ressources ou d'énergie non utilisés entre entreprises locales. Ce projet est rendu possible grâce au financement du programme PR@M-Est, de la Ville de Montréal et du Secrétariat de la région métropolitaine du gouvernement du Québec et de RECYC-QUÉBEC. Le projet est également réalisé grâce à la collaboration de l'Administration portuaire de Montréal, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, l'Association industrielle de l'Est de Montréal, la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, Chimie ParaChem, Écotech Québec, Gaz Métro, Montréal International, Sanimax et la Ville de Montréal-Est.

À propos de PME MTL Est-de-l'Île

PME MTL Est-de-l'Île est mandataire du développement économique local de l'Est de Montréal. Il a pour mandat d'offrir des services d'accompagnement et de financement aux entrepreneurs privés et collectifs dans leur phase de démarrage, croissance, expansion et transfert. Par cette mission, il favorise l'essor économique et stimule la création d'emplois, favorise l'entrepreneuriat individuel et collectif tout en appuyant les démarches d'investissement initiées par les entrepreneurs de la Ville de Montréal-Est ou des arrondissements d'Anjou, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard.

Cette équipe professionnelle offre, entre autres, des services-conseils tels que : l'aide à l'élaboration du plan d'affaires, un soutien à la consolidation ou à l'expansion d'entreprises, des conseils dans les projets d'innovation, un appui dans la recherche de financement et au transfert d'entreprise, des ateliers de développement de compétences, des activités de maillage et réseautage entre entreprises, des conseils en gestion des ressources humaines, de la veille stratégique et autres services pertinents. Les conseillers s'assurent d'établir un lien entre l'entrepreneur et les différents intervenants économiques. PME MTL Est-de-l'Île est aussi chargé d'offrir aux entreprises et à des chercheurs d'emploi un service de placement assisté. Ses principaux partenaires financiers sont : le Gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Emploi-Québec. Pour plus d'information, visitez le pmemtl.com/est ou composez le 514 494-2606.

