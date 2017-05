Un investissement de 15 M $ dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve - Construction d'un nouveau centre de loisirs







MONTRÉAL, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - M. Denis Coderre, maire de Montréal et M. Réal Ménard, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal étaient heureux de procéder à l'annonce de la construction d'un nouveau centre de loisirs dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve ce jeudi 18 mai lors d'une conférence de presse qui a eu lieu près de l'emplacement du futur bâtiment, soit à l'extrémité sud-ouest du parc Raymond-Préfontaine, à l'intersection des rues de Rouen et Moreau.

Investissement majeur pour Hochelaga-Maisonneuve

Cet investissement de 15 M$, dont 4 M$ est financé par la Ville de Montréal et 11 M$ par l'arrondissement, viendra pallier à un besoin criant d'espaces pour les groupes communautaires et de loisirs de ce quartier.

« La Ville de Montréal est fière d'appuyer ce nouveau projet dans Hochelaga-Maisonneuve. Ce nouveau centre de loisirs qui sera mis en fonction en 2021 visera une certification LEED dans une perspective de développement durable et en tout respect des orientations de la Ville de Montréal. Il s'agit là d'une très belle nouvelle pour les résidents de ce quartier qui verront la qualité de leur offre de loisirs être bonifiée par ce nouveau centre » a tenu à préciser M. Denis Coderre, maire de la Ville de Montréal.

« C'est pour moi un grand honneur que de pouvoir annoncer cette nouvelle construction d'un centre de loisirs dans Hochelaga-Maisonneuve, bâtiment qui pourra desservir la population du quartier au cours des prochaines années. Cette construction qui sera pourvue d'une superficie total de plancher de près de 30 000 pi² sur 3 étages viendra effectivement répondre à des besoins des organismes du quartier » a affirmé M. Réal Ménard, maire de l'arrondissement lors de cette conférence de presse.

Rappelons que cet investissement dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve s'inscrit parfaitement à même le projet de revitalisation du parc Raymond-Préfontaine où déjà 8 M$ viennent d'être investis pour la mise aux normes et le réaménagement intérieur de l'aréna Francis-Bouillon, avec un financement de 6M $ par la Ville de Montréal et 2 M $ par l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en plus d'un investissement de 1,2M$ pour la mise aux normes de la pataugeoire de ce même parc.

Atelier d'idéation pour le futur centre de loisirs

« La prochaine étape dans ce projet de construction du nouveau centre de loisirs sera la tenue d'un atelier d'idéation, qui aura lieu le mardi 20 juin prochain, au Collège Maisonneuve, situé au 3800 rue Sherbrooke Est, de 19 h à 21 h. J'invite d'ailleurs tous les résidents et différents acteurs à participer à cet atelier qui permettra de déterminer ensemble la vocation des futurs espaces dans ce nouveau bâtiment » a tenu à préciser M. Ménard.

Pour plus d'information sur la construction de ce nouveau centre de loisirs et les différentes étapes du projet, consultez ville.montreal.qc.ca/mhm ou la page Facebook de l'arrondissement au facebook.com/arrondissementMHM.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Communiqué envoyé le 18 mai 2017 à 17:03 et diffusé par :