Le Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne fait la promotion de son programme

OTTAWA, le 18 mai 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et les dirigeants inuits élus se sont réunis afin de poursuivre leur engagement commun de renouveler la relation entre les Inuit et la Couronne, de promouvoir leurs priorités communes et de lutter contre les problèmes socioéconomiques, culturels et environnementaux particuliers avec lesquels les Inuit doivent composer chaque jour.

Depuis la signature de la Déclaration de l'Inuit Nunangat et la création du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne en février, le gouvernement du Canada et les Inuit collaborent afin d'établir des plans de travail détaillés sur leurs priorités communes.

Voici la liste des priorités qui a été dressée conjointement par les dirigeants inuits et le gouvernement fédéral :

La mise en oeuvre des ententes entre les Inuit et la Couronne sur les revendications territoriales;

La place stratégique de l'Inuit Nunangat;

Le logement;

La revitalisation, le maintien et la promotion de l'inuktitut;

Les mesures de réconciliation;

L'éducation, l'apprentissage des jeunes enfants et le perfectionnement des compétences;

La santé et le bien-être.

Lors de la réunion d'aujourd'hui, les dirigeants inuits ont rencontré des ministres fédéraux pour discuter des plans de travail associés à chacune de ces priorités, entre autres des objectifs à court, à moyen et à long terme ainsi que des buts qui seront atteints durant les prochains mois.

Ont participé à la rencontre : Natan Obed, dirigeant national inuit; Johannes Lampe, président du gouvernement du Nunatsiavut; Jobie Tukkiapik, président de la Société Makivik; Aluki Kotierk, président de la Nunavut Tunngavik Incorporée; Duane Smith, président et directeur général de la Inuvialuit Regional Corporation; les honorables Carolyn Bennett, ministre des Affaires autochtones et du Nord; Jane Philpott, ministre de la Santé; Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien; Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique; Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique.

À titre d'exemples de résultats réalisables du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne, les dirigeants inuits et le gouvernement s'emploient à établir les domaines prioritaires dans lesquels des investissements seront réalisés ultérieurement, à faire en sorte que le cadre stratégique pour l'Arctique du Canada tienne compte de façon appropriée de l'Inuit Nunangat et à prendre des mesures concrètes pour combler la pénurie de logements et de lutter contre la surpopulation des logements dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat, ainsi que de miser sur la revitalisation et la protection de la langue et la culture inuites.

Cette réunion marque le début des travaux du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne. La prochaine rencontre avec les ministres fédéraux et les dirigeants inuits aura lieu à l'automne 2017 et permettra de poursuivre ces travaux qui sont importants pour les Inuit.

Citations

« Je suis très motivée à l'idée de pouvoir travailler avec mes collègues et les dirigeants inuits au sein du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne. Ensemble, et en partenariat, nous allons de l'avant pour mettre en oeuvre la Déclaration de l'Inuit Nunangat, élaborer conjointement un plan de travail, établir les priorités qui nous permettront d'obtenir des résultats concrets et faire progresser des dossiers de la plus haute importance pour les Inuit dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat. La réunion d'aujourd'hui reflète ce que représente véritablement la relation renouvelée entre les Inuit et la Couronne, c'est-à-dire une priorité pour notre gouvernement et pour l'ensemble des Canadiens. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p, députée

Ministre des Affaires autochtones et du Nord

« Avec le Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne qui a été créé par les dirigeants inuits et le gouvernement fédéral, nous avons établi une importante table de concertation qui nous permet de travailler ensemble avec le gouvernement pour donner suite à des priorités communes. Il est important que nous nous employions à atteindre les résultats de ces travaux, ce qui, en fin de compte, permettra d'améliorer le sort des Inuit, ce qui est dans l'intérêt de tous les Canadiens. »

Natan Obed

Président, Inuit Tapiriit Kanatami

Les faits en bref

Le 9 février 2017, le premier ministre et le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami ont annoncé la création du Comité de partenariat entre les Inuit et la Couronne.

La Déclaration de l'Inuit Nunangat a été signée par des ministres du gouvernement du Canada et les dirigeants de l'Inuit Tapiriit Kanatami, de la Inuvialuit Regional Corporation, de la Société Makivik, du gouvernement du Nunatsiavut et de la Nunavut Tunngavik Inc., à titre de partenaires de la création de la prospérité pour les Inuit, ce qui est dans l'intérêt de tous les Canadiens.

